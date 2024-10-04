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        Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Beşiktaş karşısında takımına güveniyor:

        Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 6 Ekim Pazar günü iç sahada Beşiktaş ile yapacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 13:25 Güncelleme: 04.10.2024 - 13:34
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        Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Beşiktaş karşısında takımına güveniyor:
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        Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 6 Ekim Pazar günü iç sahada Beşiktaş ile yapacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi.

        İnan, kulüp tesislerindeki antrenmandan önce basın mensuplarına, Beşiktaş maçının takım ve şehir için çok önemli olduğunu, bu karşılaşmada puan ya da puanlar almak istediklerini ifade etti.

        Bu sezon yeni bir takım kurduklarını ve bazı futbolcuların 15-20 günde ikinci, üçüncü maçlarına çıktığını aktaran İnan, "Bunları artık bir kenara bıraktık, büyük bir maç ve büyük bir takıma karşı kendi sahamızda oynayacağız. Bu tür maçlar bizim gibi şehir takımları için çok önemli bir fırsat. Taraftarın maça gelmesi ve onlara güzel şeyler yaşatmak anlamında bizim için değerli bir maç olacak. Amacımız her maç olduğu gibi bu maçı da kazanmak." dedi.

        İnan, ikas Eyüpspor'a karşı maçı kazanabilecekleri pozisyonlara girdiklerini ancak bireysel hatalardan ve tecrübesizlikten dolayı müsabakayı kaybettiklerini vurguladı.

        Takımın artık rahatça pozisyona girebilmesinin kendini umutlandırdığını belirten İnan, şunları kaydetti:

        "Pozisyon üretip ofansif olarak doğru yerleşim yapabiliyoruz. Bunlar beni mutlu eden şeyler. Umutluyum ama önemli olan bu maçtan puan ya da puanlar almak. En kötü bir puan almamız lazım. Bu maçı kazanacağımıza yürekten inanıyorum. Az önce futbolcularımızla da konuştuk. Onların çok iyi futbolcu olduklarına inanıyorum. Bu hiç değişmeyecek, yarın maçı kaybetsek bile inancımı değiştirmeyecek. Oyuncularımız gayet iyi, onlara da rahat olmalarını söylüyorum. Kendi kalitelerini sahaya yansıtmaları gerekiyor. Gergin olmadan kendimize güvenmemiz lazım."

        Taraftarın desteğini her zaman yanlarında hissetmek istediklerini belirten İnan, Gaziantep'in büyük ve önemli bir futbol şehri olduğunu, bu yüzden izleyiciden ziyade taraftarlık olgusuna ihtiyaç duyduklarına dikkati çekti.

        Geçen sezon son haftalarda çok önemli bir iş başardıklarını dile getiren İnan, "Çok zor bir zamanda Allah bunu nasip etti. Karşılığında daha fazla destek bekliyoruz. Henüz ligin başı, biz bütün benliğimizle gece gündüz demeden çalışıyoruz. Emeklerimizin karşılığını bir gün alacağız. Gaziantep'e yakışan, her şartta takımın yanında olmasıdır. Her zaman sonlar önemli, önce destek verin, takıma inanın sonra o zorlukları, pişmanlıkları yaşamayalım." ifadelerini kullandı.

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