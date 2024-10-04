Gaziantep Üniversitesi Hastanesi son teknoloji cihazlarla hizmet veriyor

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesi'nde, tanı ve tedavi aşamasında kullanmak üzere son teknoloji cihazlar kullanılmaya başlandı.

Sağlık alanında gelişim gösteren tıbbi cihazlar, hastalıkların teşhis edilmesi ve tedavi süreçlerinin yönetilmesi yönünde hastalara daha etkili tedavi olanağı sağlıyor.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Şevki Hakan Eren, modern tıbbi cihazların, hastalıkların daha erken aşamada tespit edilmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Sağlık hizmeti kalitesini önemli ölçüde artırdıklarına dikkati çeken Eren, "Son dönemde bünyemize kattığımız cihazlardan bir kısmı Radyoloji Ünitemizde yer almaktadır. Bu cihazlarımız son teknoloji ve Emar(MR) ve üst düzey ultrason cihazlarıdır. Radyoloji Anabilim Dalı bünyesine son sistem teknolojik yazılım ve donanımlara sahip 1.5 Tesla gücünde yeni bir MR cihazını ve dört adet üst düzey ultrasonografi cihazını hizmete sunmuş bulunmaktayız. Ayrıca 3 adet üst düzey ultrasonografi cihazı alım işlemini de başlattık." diye konuştu.