Gaziantep Üniversitesi Hastanesi son teknoloji cihazlarla hizmet veriyor
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesi'nde, tanı ve tedavi aşamasında kullanmak üzere son teknoloji cihazlar kullanılmaya başlandı.
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesi'nde, tanı ve tedavi aşamasında kullanmak üzere son teknoloji cihazlar kullanılmaya başlandı.
Sağlık alanında gelişim gösteren tıbbi cihazlar, hastalıkların teşhis edilmesi ve tedavi süreçlerinin yönetilmesi yönünde hastalara daha etkili tedavi olanağı sağlıyor.
Hastane Başhekimi Prof. Dr. Şevki Hakan Eren, modern tıbbi cihazların, hastalıkların daha erken aşamada tespit edilmesinde önemli rol oynadığını söyledi.
Sağlık hizmeti kalitesini önemli ölçüde artırdıklarına dikkati çeken Eren, "Son dönemde bünyemize kattığımız cihazlardan bir kısmı Radyoloji Ünitemizde yer almaktadır. Bu cihazlarımız son teknoloji ve Emar(MR) ve üst düzey ultrason cihazlarıdır. Radyoloji Anabilim Dalı bünyesine son sistem teknolojik yazılım ve donanımlara sahip 1.5 Tesla gücünde yeni bir MR cihazını ve dört adet üst düzey ultrasonografi cihazını hizmete sunmuş bulunmaktayız. Ayrıca 3 adet üst düzey ultrasonografi cihazı alım işlemini de başlattık." diye konuştu.
Eren, beyin cerrahisi ameliyatlarında kullanılan mikroskopların da yenilendiğini ifade etti.
Yaklaşık 22 yıldır kullanılan mikroskopları son teknoloji mikroskoplarla yenilendiğini aktaran Eren, bu mikroskoplar sayesinde beyin ve omurilik tümörleri, beyin kanamaları ve beyin baloncuk ameliyatlarının daha ileri teknolojiyle yapılacağını dile getirdi.
Eren, göz sağlığı alanında ise tanı ve tedavide en güncel teknikleri uyguladıklarını belirterek şunları kaydetti:
"Göz Hastalıkları kliniğimizde tanı ve tedavide kullanılan mevcut cihazlara bir yenisini daha ekledik. Bu cihazımızı katarakt cerrahisinde, retina cerrahisinde ve argon fotokoagülasyon lazer tedavilerinde kullanıyoruz. Bir yeni cihazı da Fizik Tedavi Ünitesi yutma bozukluğu tedavisinde kullanmak üzere temin ettik. Bu cihazımız ise yutma bozukluğu tedavisinde modern, etkili bir çözüm sunarak hastaların günlük yaşamlarında daha rahat ve güvenli beslenmelerine olanak tanıyor."
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