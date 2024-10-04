Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep Üniversitesi Hastanesi son teknoloji cihazlarla hizmet veriyor

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesi'nde, tanı ve tedavi aşamasında kullanmak üzere son teknoloji cihazlar kullanılmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 15:44 Güncelleme: 04.10.2024 - 15:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep Üniversitesi Hastanesi son teknoloji cihazlarla hizmet veriyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesi'nde, tanı ve tedavi aşamasında kullanmak üzere son teknoloji cihazlar kullanılmaya başlandı.

        Sağlık alanında gelişim gösteren tıbbi cihazlar, hastalıkların teşhis edilmesi ve tedavi süreçlerinin yönetilmesi yönünde hastalara daha etkili tedavi olanağı sağlıyor.

        Hastane Başhekimi Prof. Dr. Şevki Hakan Eren, modern tıbbi cihazların, hastalıkların daha erken aşamada tespit edilmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

        Sağlık hizmeti kalitesini önemli ölçüde artırdıklarına dikkati çeken Eren, "Son dönemde bünyemize kattığımız cihazlardan bir kısmı Radyoloji Ünitemizde yer almaktadır. Bu cihazlarımız son teknoloji ve Emar(MR) ve üst düzey ultrason cihazlarıdır. Radyoloji Anabilim Dalı bünyesine son sistem teknolojik yazılım ve donanımlara sahip 1.5 Tesla gücünde yeni bir MR cihazını ve dört adet üst düzey ultrasonografi cihazını hizmete sunmuş bulunmaktayız. Ayrıca 3 adet üst düzey ultrasonografi cihazı alım işlemini de başlattık." diye konuştu.

        Eren, beyin cerrahisi ameliyatlarında kullanılan mikroskopların da yenilendiğini ifade etti.

        Yaklaşık 22 yıldır kullanılan mikroskopları son teknoloji mikroskoplarla yenilendiğini aktaran Eren, bu mikroskoplar sayesinde beyin ve omurilik tümörleri, beyin kanamaları ve beyin baloncuk ameliyatlarının daha ileri teknolojiyle yapılacağını dile getirdi.

        Eren, göz sağlığı alanında ise tanı ve tedavide en güncel teknikleri uyguladıklarını belirterek şunları kaydetti:

        "Göz Hastalıkları kliniğimizde tanı ve tedavide kullanılan mevcut cihazlara bir yenisini daha ekledik. Bu cihazımızı katarakt cerrahisinde, retina cerrahisinde ve argon fotokoagülasyon lazer tedavilerinde kullanıyoruz. Bir yeni cihazı da Fizik Tedavi Ünitesi yutma bozukluğu tedavisinde kullanmak üzere temin ettik. Bu cihazımız ise yutma bozukluğu tedavisinde modern, etkili bir çözüm sunarak hastaların günlük yaşamlarında daha rahat ve güvenli beslenmelerine olanak tanıyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cem Garipoğlu'nun ölümünü doğrulayabilecek tanıklıklar
        Cem Garipoğlu'nun ölümünü doğrulayabilecek tanıklıklar
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        Şahan Gökbakar'a 10 yıl hapis istemi
        Şahan Gökbakar'a 10 yıl hapis istemi
        Mazhar Alanson'un acı günü
        Mazhar Alanson'un acı günü
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Deprem şeytanı
        Deprem şeytanı
        Elif, okul servisinden düştü! Büyük acı!
        Elif, okul servisinden düştü! Büyük acı!
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        Bu köyde herkes kuş dili konuşuyor!
        Bu köyde herkes kuş dili konuşuyor!
        Dev yatırım için çalışmalar sürüyor
        Dev yatırım için çalışmalar sürüyor
        Damadı gözaltına alındı
        Damadı gözaltına alındı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Saplantılarından kurtul"
        "Saplantılarından kurtul"
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!
        "Valerien Ismael oldun"
        "Valerien Ismael oldun"
        Mark Zuckerberg, Bezos'u geçti yeni hedefi Musk
        Mark Zuckerberg, Bezos'u geçti yeni hedefi Musk
        TCMB ne zaman faiz indirir?
        TCMB ne zaman faiz indirir?
        Kirada kırılma
        Kirada kırılma

        Benzer Haberler

        Gastronomi kentinde koruyucu aileler arası yemek yarışması yapıldı
        Gastronomi kentinde koruyucu aileler arası yemek yarışması yapıldı
        Gaziantep'te gönüllü kuaför ve ekibinden yaşlılara saç kesim ve cilt bakımı
        Gaziantep'te gönüllü kuaför ve ekibinden yaşlılara saç kesim ve cilt bakımı
        Selçuk İnan: Maçı kazanacağımıza yürekten inanıyoruz
        Selçuk İnan: Maçı kazanacağımıza yürekten inanıyoruz
        Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Beşiktaş karşısında takımına güv...
        Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Beşiktaş karşısında takımına güv...
        Gaziantep'te öğrenciler barınaktaki sokak hayvanlarını ziyaret etti
        Gaziantep'te öğrenciler barınaktaki sokak hayvanlarını ziyaret etti
        Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü