Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.
Gaziantep Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı, hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.
Ligde çıktığı 6 maçta bir galibiyet, bir beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nin 4 puanı bulunuyor. Bu maçlarda rakip fileleri 6 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.
Süper Lig'de yaptığı 6 maçtan 5 galibiyet ve bir beraberlikle ayrılan Beşiktaş ise 16 puana sahip.
Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları süren Eren Erdoğan ve Bitok karşılaşmada forma giyemeyecek.
Tedavileri tamamlanan ve takımla antrenmanlara katılan Daubin ve Mustafa Eskihellaç'ın son durumu ise yarın netlik kazanacak.
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