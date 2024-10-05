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        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 09:50 Güncelleme: 05.10.2024 - 09:50
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        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.

        Gaziantep Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı, hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

        Ligde çıktığı 6 maçta bir galibiyet, bir beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nin 4 puanı bulunuyor. Bu maçlarda rakip fileleri 6 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.

        Süper Lig'de yaptığı 6 maçtan 5 galibiyet ve bir beraberlikle ayrılan Beşiktaş ise 16 puana sahip.

        Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları süren Eren Erdoğan ve Bitok karşılaşmada forma giyemeyecek.

        Tedavileri tamamlanan ve takımla antrenmanlara katılan Daubin ve Mustafa Eskihellaç'ın son durumu ise yarın netlik kazanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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