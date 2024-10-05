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        Tarihi Kentler Birliği Başkanı Yavaş, Nurdağı'nı ziyaret etti

        Ankara Büyükşehir Belediye ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mansur Yavaş ve beraberindeki heyet, Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 16:48 Güncelleme: 05.10.2024 - 16:48
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        Tarihi Kentler Birliği Başkanı Yavaş, Nurdağı'nı ziyaret etti
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        Ankara Büyükşehir Belediye ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mansur Yavaş ve beraberindeki heyet, Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas'ı ziyaret etti.

        Başkan Yavaş, depremlerde hasara uğrayan ilçe hakkında Kaymakam Erciyas'tan bilgi aldı.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Erciyas, Yavaş'a hediye takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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