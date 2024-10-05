Beşiktaş kafilesi, Gaziantep'e geldi
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK'ye konuk olacak Beşiktaş, Gaziantep'e geldi.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK'ye konuk olacak Beşiktaş, Gaziantep'e geldi.
İstanbul'dan özel uçakla Gaziantep Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.
Gaziantep FK ile Beşiktaş yarın saat 19.00'da Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda karşılaşacak.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.