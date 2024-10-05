Gaziantep'te İsrail'in saldırılarının yıl dönümünde "Filistin ile dayanışma gecesi" düzenlendi

Gaziantep'te, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının yıl dönümü dolayısıyla Filistin'e destek için "dayanışma gecesi" düzenlendi.

Ortak Basın Platformunun Şahinbey Kongre Merkezi'nde düzenlediği program, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

"Kudüs" şiirinin okunduğu programda daha sonra panel bölümüne geçildi.

Yazar Mehmet Ali Bulut, burada yaptığı konuşmada, Gazze'nin sadece Müslümanların değil insanlığın meselesi olduğunu söyledi.

Gazze'nin bütün insanlıkta İslam uyanışı başlattığını belirten Bulut, "Şu anda yeryüzünün en şerefli halkı Gazze halkıdır. Gazze'de yaşayan Müslümanlar ABD, İngiltere ve Fransa'ya meydan okuyor. Gazze halkı muhakkak kazanacaktır." dedi.