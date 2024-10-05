Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te İsrail'in saldırılarının yıl dönümünde "Filistin ile dayanışma gecesi" düzenlendi

        Gaziantep'te, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının yıl dönümü dolayısıyla Filistin'e destek için "dayanışma gecesi" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 22:30 Güncelleme: 05.10.2024 - 22:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te İsrail'in saldırılarının yıl dönümünde "Filistin ile dayanışma gecesi" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'te, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının yıl dönümü dolayısıyla Filistin'e destek için "dayanışma gecesi" düzenlendi.

        Ortak Basın Platformunun Şahinbey Kongre Merkezi'nde düzenlediği program, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

        "Kudüs" şiirinin okunduğu programda daha sonra panel bölümüne geçildi.

        Yazar Mehmet Ali Bulut, burada yaptığı konuşmada, Gazze'nin sadece Müslümanların değil insanlığın meselesi olduğunu söyledi.

        Gazze'nin bütün insanlıkta İslam uyanışı başlattığını belirten Bulut, "Şu anda yeryüzünün en şerefli halkı Gazze halkıdır. Gazze'de yaşayan Müslümanlar ABD, İngiltere ve Fransa'ya meydan okuyor. Gazze halkı muhakkak kazanacaktır." dedi.

        Filistinli akademisyen Dr. Nihad Abunasser de Filistin'in 100 yıldan fazladır direndiğini ifade etti.

        Abunasser, "Akıl işgalinden bahsediyorsak bu işgal Avrupa'da başladı. 100 yıldan fazla süren bu siyonizm illeti Filistin'in gelişmişlik seviyesinin hazmedilmemesinden kaynaklanıyor. Filistin'deki bu direnişimiz kurtulma çabası değil, Allah'a verilecek hesabımızın olmasıdır." diye konuştu.

        Programda, Ömer Karaoğlu ilahi okudu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail resmen itiraf etti
        İsrail resmen itiraf etti
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Mantı imalathanesine saldırı: 3 yaralı
        Mantı imalathanesine saldırı: 3 yaralı
        Eski CIA Direktörü, İran-İsrail gerilimini değerlendirdi
        Eski CIA Direktörü, İran-İsrail gerilimini değerlendirdi
        Özel: İstanbul sözleşmesini yeniden onaylayalım
        Özel: İstanbul sözleşmesini yeniden onaylayalım
        Katliamın işaretini 1 yıl önce vermiş!
        Katliamın işaretini 1 yıl önce vermiş!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Kozmik dans: İşte yıldızların hikayesi!
        Kozmik dans: İşte yıldızların hikayesi!
        Bir tek kızı vardı! Sonay'ı boğdular!
        Bir tek kızı vardı! Sonay'ı boğdular!
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Jelert de çözüm olmadı
        Jelert de çözüm olmadı
        Bilinçsiz kullanılan vitamin ve takviyelerde ani kalp krizi uyarısı!
        Bilinçsiz kullanılan vitamin ve takviyelerde ani kalp krizi uyarısı!
        Etten neler neler çıktı
        Etten neler neler çıktı
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Gedson Fernandes'e Milli müjde
        Gedson Fernandes'e Milli müjde
        Keşfedilme hikâyesi müzede
        Keşfedilme hikâyesi müzede

        Benzer Haberler

        Beşiktaş kafilesi, Gaziantep'e geldi
        Beşiktaş kafilesi, Gaziantep'e geldi
        Gaziantep'te hayvanlara çarpan pikabın sürücüsü yaralandı
        Gaziantep'te hayvanlara çarpan pikabın sürücüsü yaralandı
        Tarihi Kentler Birliği Başkanı Yavaş, Nurdağı'nı ziyaret etti
        Tarihi Kentler Birliği Başkanı Yavaş, Nurdağı'nı ziyaret etti
        Gaziantep FK Kaptanı Maxim: Kazanan mantaliteye geri dönmemiz gerekiyor
        Gaziantep FK Kaptanı Maxim: Kazanan mantaliteye geri dönmemiz gerekiyor
        Gaziantep FK'li futbolcu Maxim, Beşiktaş maçından 3 puan bekliyor:
        Gaziantep FK'li futbolcu Maxim, Beşiktaş maçından 3 puan bekliyor:
        Kadın eli değen köy okulu kolej görüntüsüne kavuştu
        Kadın eli değen köy okulu kolej görüntüsüne kavuştu