Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:GaziantepBüyükşehir
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey
Gaziantep FK: Dioudis, Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy (Dk. Mustafa Eskihellaç), Viana, Saborit, Sorescu, Kozlowski (Dk. 67 Kenan Kodro), Ndiaye, Lungoyi (Dk. 85 Halil Dervişoğlu), Maxim, Okereke
Beşiktaş: Mert Günok, Masuaku, Felix Uduokhai, Paulista (Dk. 21 Emirhan Topçu), Jonas Svensson, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Ernest Muçi (Dk. 87 Tayyip Talha Sanuç) Rafa Silva (Dk. 87 Zainutdinov), Joao Mario (Dk. 67 Rashica), Immobile (Dk. 67 Mustafa Hekimoğlu)
Goller: Dk. 31 Immobile (Penaltıdan) (Beşiktaş), 90+6 Maxim (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 32 Ndiaye, Dk. 45 Lungoyi, Dk. 45+3 Saborit, Dk. 65 Kozlowski (Gaziantep FK), Dk. 39 Immobile, Dk. 56 Emirhan Topçu (Beşiktaş)
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