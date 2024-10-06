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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 21:11 Güncelleme: 06.10.2024 - 21:11
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:GaziantepBüyükşehir

        Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey

        Gaziantep FK: Dioudis, Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy (Dk. Mustafa Eskihellaç), Viana, Saborit, Sorescu, Kozlowski (Dk. 67 Kenan Kodro), Ndiaye, Lungoyi (Dk. 85 Halil Dervişoğlu), Maxim, Okereke

        Beşiktaş: Mert Günok, Masuaku, Felix Uduokhai, Paulista (Dk. 21 Emirhan Topçu), Jonas Svensson, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Ernest Muçi (Dk. 87 Tayyip Talha Sanuç) Rafa Silva (Dk. 87 Zainutdinov), Joao Mario (Dk. 67 Rashica), Immobile (Dk. 67 Mustafa Hekimoğlu)

        Goller: Dk. 31 Immobile (Penaltıdan) (Beşiktaş), 90+6 Maxim (Gaziantep FK)

        Sarı kartlar: Dk. 32 Ndiaye, Dk. 45 Lungoyi, Dk. 45+3 Saborit, Dk. 65 Kozlowski (Gaziantep FK), Dk. 39 Immobile, Dk. 56 Emirhan Topçu (Beşiktaş)

        GAZİANTEP

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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