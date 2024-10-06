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        Gaziantep FK-Beşiktaş maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'nin başkanı Memik Yılmaz, kazanabilecekleri bir maç olduğunu ancak hakemin haklarını yediğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 22:23 Güncelleme: 06.10.2024 - 22:23
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        Gaziantep FK-Beşiktaş maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'nin başkanı Memik Yılmaz, kazanabilecekleri bir maç olduğunu ancak hakemin haklarını yediğini belirtti.

        Yılmaz, maçın ardından stat çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takımının mücadelesinden memnun olduğunu ancak hakemin performansından hiç memnun olmadıklarını anlattı.

        Maçın hakemi Muhammet Ali Metoğlu'nun bu sezon ikinci kez maçlarını yönettiğine dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Kazanabileceğimiz maçtı. Yedinci maçımıza çıktık ama aynı hakem ikinci kez görevlendirildi buraya. Türkiye'deki futbol camiasından lütfen bu maçı izlemelerini istiyorum. Olmayan, hak etmediğimiz bir penaltı. Verilebilmek için her türlü yolu denediler 6 dakika incelendi. Galatasaray maçında normal penaltımız bile dahi verilmedi. Bir saniye bile dahi incelenmedi. Biz büyük bir camiayız. İlla herkes gibi çıkıp birilerini mi suçlamamız lazım. Allah rızası için herkes bu maçı bir seyretsin."

        Camia olarak büyük üzüntü içinde olduklarını belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

        "Gaziantep halkı bugün çok üzgün, kazanabileceğimiz bir maçtı. Çok farklı bir şey istemiyoruz. Kimse bizim hakkımızı yemesin. Biz de kimsenin hakkını yemeyelim. Hak deyince durmak lazım. Sonuçta futbol, yenersiniz, yenilirsiniz ayrı bir konu. Ama Allah rızası için herkes elini vicdanına koyup bu maçı bir seyretsin ve değerlendirmeyi ona göre yapsınlar. Üzgünüz. Böyle şeyler olmasa futbolda daha da iyi olacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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