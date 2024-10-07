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        Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Araban'ı ziyaret etti

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile AK Parti İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu Araban ilçesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 13:02 Güncelleme: 07.10.2024 - 13:04
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        Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Araban'ı ziyaret etti
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        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile AK Parti İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu Araban ilçesini ziyaret etti.

        Başkan Şahin ve beraberindeki heyet, ilçede yapımı süren proje alanlarından incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

        Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir ve AK Parti Araban İlçe Başkanı Seydi Vakkas Ömeroğlu ile bir araya gelen Başkan Şahin, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.

        Galeri
        Galeri

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