Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Araban'ı ziyaret etti

Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir ve AK Parti Araban İlçe Başkanı Seydi Vakkas Ömeroğlu ile bir araya gelen Başkan Şahin, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile AK Parti İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu Araban ilçesini ziyaret etti.

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