Gaziantep ve çevre illerde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te, İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıların 1. yılı dolayısıyla kınama etkinliği düzenlendi.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, İsrail'in Filistin'e karşı başlattığı saldırıların birinci yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Filistin davasını savunmaya devam edeceklerini belirten Fedaioğlu, şunları kaydetti:

"İsrail işlediği soykırım suçunun üzerini örtmek için 7 Ekim'i bahane etmektedir. Bu noktada çok önemli bir gerçeğin altını çizmek istiyorum. 7 Ekim meselesinin sanki sıfır noktasıymış gibi ele alan bir yaklaşımı kesinlikle kabul etmiyoruz. Bir yılın içinde 17 binden fazla çocuk, 11 binden fazla kadın olmak üzere 42 binden fazla masum Filistinli sivil İsrail'in acımasız ve insanlık dışı saldırılarında şehit düştü."

Uluslararası hiçbir kurumun bu insanlık dışı durumun durdurulması için yeterli çabayı sarf etmediğini dile getiren Günbegi, insan haklarını ağzından düşürmeyen bazı batılı devletlerin İsrail'i kınama cesareti bile gösteremediğini aktardı.

Kahramanmaraş'ta da AK Parti İl Başkanlığı binasında düzenlenen toplantıda konuşan İl Başkanı Burak Gül, yaşanan katliama ses çıkarmayan hiçbir devletin kendini ciddi bir devlet olarak görme hakkının olmadığını belirtti.

Gül, bu soykırıma itiraz edemeyen hiçbir ülkenin insanlığa söyleyecek tek bir sözünün dahi kalmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bugün yaşananlar, 1930'ların Nazi Almanya'sından farksız. Tıpkı Nazi Almanya'sı gibi soykırımcı, saplantılı ve ırkçı bir ideolojiye sahipler. Yine tıpkı Nazi Almanya'sı gibi saldırgan, şımarık, küstah davranışlar sergilemektedir. İsrail bugün Ortadoğu'da tüm bölgenin düzen ve istikrarını tehdit eden bir yapıdır. Tüm gücümüzle haykırıyoruz, İsrail durdurulmalıdır, Netanyahu hesap vermelidir. Ayrıca devam eden bu vahşet karşısında ortak bir adım atamayan İslam dünyasının içinde bulunduğu durumdan da dersler çıkarmalıyız. Bu anlamda güçlü bir Türkiye'nin, daha adil bir dünya ve daha etkin bir İslam dünyası için ne kadar elzem olduğunu görüyoruz."