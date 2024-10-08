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        İslahiye'de kaybolan çocuk polis ekiplerince bulundu

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kaybolan engelli çocuk, polis ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 19:46 Güncelleme: 08.10.2024 - 19:46
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        İslahiye'de kaybolan çocuk polis ekiplerince bulundu
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kaybolan engelli çocuk, polis ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi.

        Garnizon Caddesi'ndeki bir iş yeri önünde ağlayan çocuk görenler durumu polise haber verdi.

        Mahalle muhtarlarıyla irtibata geçen polis, çocuğun ailesini tespit etti.

        Kaybolduğu öğrenilen konuşma engelli çocuk, baba Özkan Sümer'e teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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