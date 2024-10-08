İslahiye'de kaybolan çocuk polis ekiplerince bulundu
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kaybolan engelli çocuk, polis ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kaybolan engelli çocuk, polis ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi.
Garnizon Caddesi'ndeki bir iş yeri önünde ağlayan çocuk görenler durumu polise haber verdi.
Mahalle muhtarlarıyla irtibata geçen polis, çocuğun ailesini tespit etti.
Kaybolduğu öğrenilen konuşma engelli çocuk, baba Özkan Sümer'e teslim edildi.
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