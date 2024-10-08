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        Gaziantep'te devrilen traktörün sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 21:33 Güncelleme: 08.10.2024 - 22:03
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        Gaziantep'te devrilen traktörün sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        M.Y. (79) idaresindeki 27 P 7519 plakalı traktör, Güngören Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, traktörde bulunan M.G. ise (12) yaralandı.

        Yaralı, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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