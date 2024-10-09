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        Gaziantep FK, Süper Lig'de en çok kart gören takım oldu

        MEHMET AKİF PARLAK - Trendyol Süper Lig'in geride kalan 8 haftasında en çok kart gören takımların listesinde Gaziantep FK 24 kart ile ilk sırada yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 11:05 Güncelleme: 09.10.2024 - 11:05
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        Gaziantep FK, Süper Lig'de en çok kart gören takım oldu
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        MEHMET AKİF PARLAK - Trendyol Süper Lig'in geride kalan 8 haftasında en çok kart gören takımların listesinde Gaziantep FK 24 kart ile ilk sırada yer aldı.

        Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonun geride kalan 8 haftasında karşılaşmanın hakemleri futbolculara toplamda 341 sarı ve kırmızı kart gösterdi.

        Süper Lig'de 6. sezonunu geçiren ve 8. hafta sonrası aldığı 5 puan ile 16. sırada bulunan Gaziantep temsilcisi, bu alanda da lige kötü bir başlangıç yaptı.

        Ligde 4. haftayı maç yapmadan geçen Güneydoğu temsilcisi, oynadığı 7 karşılaşmanın tamamında kart gördü.

        Gaziantep FK, bu karşılaşmalarda 23 sarı kart ve 1 kırmızı kart görerek ligin en hırçın takımlarından biri oldu.

        Ligin 8. haftası sonunda oluşan kart durumu ise şöyle:

        Takım Sarı Kırmızı Toplam
        Gaziantep FK 23 1 24
        Corendon Alanyaspor 21 21
        Net Global Sivasspor 19 2 21
        TÜMOSAN Konyaspor 20 20
        Antalyaspor 19 1 20
        Göztepe 19 19
        Adana Demirspor 18 1 19
        Atakaş Hatayspor 18 1 19
        Kasımpaşa 17 1 18
        Beşiktaş 18 18
        Bellona Kayserispor 17 1 18
        Sipay Bodrum FK 16 2 18
        Samsunspor 17 17
        ikas Eyüpspor 17 17
        Trabzonspor 16 1 17
        Çaykur Rizespor 15 15
        RAMS Başakşehir 14 1 15
        Fenerbahçe 13 13
        Galatasaray 12 12

        Kırmızı-siyahlı ekibin karşılaşmalara göre oluşan kart tablosu ise şöyle:

        Rakip Sarı Kırmızı
        Sipay Bodrum FK 1
        Samsunspor 3
        Galatasaray 1
        Net Global Sivasspor 6
        Trabzonspor 5
        ikas Eyüpspor 4
        Beşiktaş 4

        - Gaziantep FK'de en çok sararan Kozlowski oldu

        Sezon başında İngiltere'nin Brighton takımından transfer edilen 20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Kacper Kozlowski, oynadığı tüm maçlarda ilk 11'de sahaya çıktı.

        Teknik direktör Selçuk İnan'ın orta alanda en çok güvendiği isimlerden biri olan Kozlowski, ligde oynadığı 6 karşılaşmada toplamda 5 sarı kart görerek agresif bir grafik çizdi.

        Kozlowski, ligin 7. haftasında iç sahada oynanan Trabzonspor karşılaşmasında dördüncü sarı kartını görerek cezalı duruma düştü ve takımını ligin 8. haftasında ikas Eyüpspor karşısında yalnız bıraktı.

        Kırmızı-beyazlı ekipte Saborit 3; Ndiaye, Lungoyi, Maxim ve Sorescu ikişer; Ömürcan Artan, Da Silva, Furkan Soyalp, Arda Kızıldağ, Mandouki, Kenan Kodro ile Ertuğrul Ersoy da birer kez sarı kart gördü.

        - Takımın tek kızaran ismi Daubin formayı da kaybetti

        Sezon başında Fransa 2. lig takımlarından Caen'den transfer edilen 28 yaşındaki tecrübeli ön libero Quentin Daubin, ligin ilk haftasında Sipay Bodrum FK karşısında kırmızı kart gördü.

        Takımın tek kırmızı kart gören oyuncusu konumunda olan Daubin, devam eden haftalarda hiç süre alamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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