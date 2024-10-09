Araban'da çıkan ev yangınında maddi hasar oluştu
Gaziantep'in Araban ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gaziantep'in Araban ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Elif kırsal Mahallesi'nde M.K'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın sonrası evde maddi hasar oluştu.
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