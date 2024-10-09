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        Gaziantep'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 19:59 Güncelleme: 09.10.2024 - 20:11
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        Gaziantep'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        İlçeye bağlı İdilli Mahallesi ile Boğaziçi Mahallesi arasındaki Almadin Dağı ormanlık alanında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı.

        İhbar üzerine bölgeye Gaziantep Orman Bölge İşletme Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 8 arazöz, 8 su tankı, ilk müdahale aracı ve 100 personel ile İslahiye İtfaiye Amirliğine bağlı 7 iş makinesi ve 5 itfaiye aracı sevk edildi.

        Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

        Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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