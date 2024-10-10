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        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te yağma suçundan hakkında 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 09:49 Güncelleme: 10.10.2024 - 09:49
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        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
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        Gaziantep'te yağma suçundan hakkında 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

        Ekipler, yağma suçundan hakkında 12 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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