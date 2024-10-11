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        Gaziantep'te Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te evin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 12:03 Güncelleme: 11.10.2024 - 12:03
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        Gaziantep'te Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı
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        Gaziantep'te evin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Araban İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, bir evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

        Ekipler, Hint kenevirini yetiştiren şüpheliyi gözaltına aldı.

        Zanlı, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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