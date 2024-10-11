Gaziantep'te Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Araban İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, bir evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

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