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        Gaziantep merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

        Gaziantep merkezli 5 ilde uyuşturucu ticareti yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 13:32 Güncelleme: 11.10.2024 - 13:32
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        Gaziantep merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama
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        Gaziantep merkezli 5 ilde uyuşturucu ticareti yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "uyuşturucu imal ve ticareti" yapan organize suç örgütüne yönelik Gaziantep merkezli Şanlıurfa, Hatay, Hakkari ve İstanbul'da operasyon düzenlendi.

        Fiziki ve teknik takip sonucu belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 51 kilo 43 gram uyuşturucu, uyuşturucu imalatında kullanılan 28 litre madde ve 18 muhtelif malzeme, 7 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 hassas terazi, 8 cep telefonu ve SIM kartı, ruhsatsız 4 tabanca ve 2 tüfek ve suç geliri para ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 10 şüpheliden A.K, E.S, S.S, H.Y, H.H.K. ve A.M. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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