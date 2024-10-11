Gaziantep'te Şahinbey 8. Kitap Fuarı yarın başlayacak
Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen kitap fuarı, 170 yayınevi ve 131 yazarın katılımıyla yarın başlayacak.
Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen kitap fuarı, 170 yayınevi ve 131 yazarın katılımıyla yarın başlayacak.
Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geleneksel olarak düzenlenen "Şahinbey Kitap Günleri" temalı kitap fuarı bu yıl kapılarını 8. kez okuyuculara açacak.
Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek fuar 9 gün boyunca 09.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kitapseverlerin her yıl heyecanla beklediği kitap fuarını bir kez daha hemşehrileriyle buluşturacak olmanın mutluluğu ve sevincini yaşadıklarını belirterek herkesi etkinliğe davet etti.
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