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        Gaziantep'te "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü polise çarparak kaçtı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan motosikletin çarptığı polis yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 10:54 Güncelleme: 12.10.2024 - 10:54
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        Gaziantep'te "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü polise çarparak kaçtı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan motosikletin çarptığı polis yaralandı.

        İslahiye ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde motosiklet ve sürücülerine yönelik ilçe genelinde denetim yaptı.

        Fevzi Çakmak Mahallesi Şehit Polis Memuru Cevdet Keskin Caddesi üzerinde denetim yapan ekipler, bir motosikleti durdurmak istedi.

        Plakası alınamayan ve üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklet, "dur" ihtarına uymayarak görevli polis memuru A.K.'ya çarparak kaçtı.

        Omuzundan yaralanan polis ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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