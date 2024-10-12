Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        GÜNCELLEME - Gaziantep'te eşi ve 4 çocuğunu öldüren kişi yaşamına son verdi

        Gaziantep'te bir baba, eşini ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 13:44 Güncelleme: 12.10.2024 - 14:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Gaziantep'te eşi ve 4 çocuğunu öldüren kişi yaşamına son verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'te bir baba, eşini ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti.

        Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Güzelvadi Mahallesi 43 No'lu Sokak'taki bir evde oturan Ahmet Demir, eşi Emine Demir ile çocukları Medine (11), Eda Nur (9), Azra (5) ve Yusuf Demir'i (4) tabancayla öldürdü. Ahmet Demir daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

        Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Baba Demir'in psikolojik sorunları olduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aile katliamı: 6 ölü!
        Aile katliamı: 6 ölü!
        Beyoğlu'nda polisi boynundan bıçakladı!
        Beyoğlu'nda polisi boynundan bıçakladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine'de değişim mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine'de değişim mesajı
        Galatasaray Kulübü'nün mali kongresi başladı
        Galatasaray Kulübü'nün mali kongresi başladı
        Yaşlı çift ormanda ölü bulundu!
        Yaşlı çift ormanda ölü bulundu!
        "Millilere tebrikler, Arda'ya bir abi tavsiyesi"
        "Millilere tebrikler, Arda'ya bir abi tavsiyesi"
        Kontrol noktasında jandarmayı şehit etmişti! Sıcak gelişme!
        Kontrol noktasında jandarmayı şehit etmişti! Sıcak gelişme!
        Borçlanma parası geri alınır mı?
        Borçlanma parası geri alınır mı?
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        6 aylık Aras da öldü! Bir aile yok oldu!
        6 aylık Aras da öldü! Bir aile yok oldu!
        Uçakta doğan bebekler nerenin vatandaşı oluyor?
        Uçakta doğan bebekler nerenin vatandaşı oluyor?
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        Yavaş seyahat trendi: Daha az plan, daha çok deneyim!
        Yavaş seyahat trendi: Daha az plan, daha çok deneyim!
        İstanbul'da yaşandı! O anlar kamerada! Kadına sokakta feci darp!
        İstanbul'da yaşandı! O anlar kamerada! Kadına sokakta feci darp!
        Doğal mucize chia tohumunun faydaları nelerdir?
        Doğal mucize chia tohumunun faydaları nelerdir?
        Garip bir evlilik hikâyesi
        Garip bir evlilik hikâyesi
        Ayrıldılar
        Ayrıldılar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Yeni dönemin motivasyonu duygusal değil bölgesel
        Yeni dönemin motivasyonu duygusal değil bölgesel
        Caz ve Türk Müziği'nin kesişim noktası: Mehmet Ali Sanlıkol
        Caz ve Türk Müziği'nin kesişim noktası: Mehmet Ali Sanlıkol

        Benzer Haberler

        Eşi ve 4 çocuğunu öldürüp, intihar etti
        Eşi ve 4 çocuğunu öldürüp, intihar etti
        Gaziantep'te eşi ve 4 çocuğunu öldüren kişi yaşamına son verdi
        Gaziantep'te eşi ve 4 çocuğunu öldüren kişi yaşamına son verdi
        Gaziantep'te resim sergisi açıldı
        Gaziantep'te resim sergisi açıldı
        Gaziantep'te "Bilim Şenliği" düzenlenecek
        Gaziantep'te "Bilim Şenliği" düzenlenecek
        Gaziantep'te suç örgütüne operasyon; 18 tutuklama
        Gaziantep'te suç örgütüne operasyon; 18 tutuklama
        Gaziantep'te silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 18 zanlı tutuklandı
        Gaziantep'te silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 18 zanlı tutuklandı