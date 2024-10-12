Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep FK, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü konuk olacağı Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 21:46 Güncelleme: 12.10.2024 - 21:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep FK, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü konuk olacağı Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

        Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uçakta panik!
        Uçakta panik!
        2 şüpheli kardeşi çıktı
        2 şüpheli kardeşi çıktı
        Özbek ve yönetimi ibra edildi!
        Özbek ve yönetimi ibra edildi!
        Çanakkale'de sağanak yağış
        Çanakkale'de sağanak yağış
        "Kadifekale ve Harmandalı imara kapatılmalı"
        "Kadifekale ve Harmandalı imara kapatılmalı"
        Aile katliamı: 6 ölü!
        Aile katliamı: 6 ölü!
        Neonazi, Hitler'in sevdiği dağa tırmanırken öldü
        Neonazi, Hitler'in sevdiği dağa tırmanırken öldü
        21 kez bıçaklandı! Katilin yaşı: 15!
        21 kez bıçaklandı! Katilin yaşı: 15!
        'Tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek'
        'Tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek'
        Gelişen oyunumuzu keyifle izliyorum
        Gelişen oyunumuzu keyifle izliyorum
        Düzenli ve dikkatli kullanımda faydası saymakla bitmiyor
        Düzenli ve dikkatli kullanımda faydası saymakla bitmiyor
        Fenerbahçe için zorlu 3 hafta!
        Fenerbahçe için zorlu 3 hafta!
        Uçakta doğan bebekler nerenin vatandaşı oluyor?
        Uçakta doğan bebekler nerenin vatandaşı oluyor?
        Halkalı-Ispartakule ve Kapıkule-Çerkezköy için hedef 2025
        Halkalı-Ispartakule ve Kapıkule-Çerkezköy için hedef 2025
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine'de değişim mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine'de değişim mesajı
        “Bir vahşet çağının içinde yaşıyoruz”
        “Bir vahşet çağının içinde yaşıyoruz”
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        Doğal mucize chia tohumunun faydaları nelerdir?
        Doğal mucize chia tohumunun faydaları nelerdir?
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        Garip bir evlilik hikâyesi
        Garip bir evlilik hikâyesi

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te 7'nci kattan düşen inşaat ustası öldü
        Gaziantep'te 7'nci kattan düşen inşaat ustası öldü
        Eşi ve 4 çocuğunu öldürüp, intihar etti
        Eşi ve 4 çocuğunu öldürüp, intihar etti
        GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te eşi ve 4 çocuğunu öldüren kişi yaşamına son ver...
        GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te eşi ve 4 çocuğunu öldüren kişi yaşamına son ver...
        GÜNCELLEME - Gaziantep'te eşi ve 4 çocuğunu öldüren kişi yaşamına son verdi
        GÜNCELLEME - Gaziantep'te eşi ve 4 çocuğunu öldüren kişi yaşamına son verdi
        Eşi ve 4 çocuğunu öldürüp, intihar etti
        Eşi ve 4 çocuğunu öldürüp, intihar etti
        Gaziantep'te eşi ve 4 çocuğunu öldüren kişi yaşamına son verdi
        Gaziantep'te eşi ve 4 çocuğunu öldüren kişi yaşamına son verdi