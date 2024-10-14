Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Ş.N.G (26) yönetimindeki 06 EE 2611 plakalı otomobil, İslahiye-Hassa kara yolunun Yeni Mahalle mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Polat'a (74) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan Polat, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polat'ın hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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