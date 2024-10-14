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        Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaya yaralandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 12:23 Güncelleme: 14.10.2024 - 12:23
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        Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaya yaralandı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

        Ş.N.G (26) yönetimindeki 06 EE 2611 plakalı otomobil, İslahiye-Hassa kara yolunun Yeni Mahalle mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Polat'a (74) çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan Polat, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polat'ın hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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