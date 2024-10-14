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        Gaziantep Üniversitesinin elektrikli aracı "Zeugma" TEKNOFEST'te çifte ödül aldı

        MEHMET AKİF PARLAK - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencilerinin "Zeugma" isimli elektrikli aracı TEKNOFEST 2024'te İvmelenme Yarışı'nda Türkiye birincisi ve En İyi Görsel Tasarım Ödülü'nü kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 12:25 Güncelleme: 14.10.2024 - 12:25
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        Gaziantep Üniversitesinin elektrikli aracı "Zeugma" TEKNOFEST'te çifte ödül aldı
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        MEHMET AKİF PARLAK - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencilerinin "Zeugma" isimli elektrikli aracı TEKNOFEST 2024'te İvmelenme Yarışı'nda Türkiye birincisi ve En İyi Görsel Tasarım Ödülü'nü kazandı.

        GAÜN öğrencileri tarafından 2021 yılının sonlarına doğru kurulan Zeugma Hilal Elektrik Araç Takımı, TEKNOFEST 2022'de ilk yarışında ödül alamadı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen ancak tüm zorluklara rağmen çalışmalarını sürdüren öğrenciler TEKNOFEST 2023 kapsamında Kocaeli'de düzenlenen yarışmada ikincilik ödülünü almayı başardı.

        Üniversitesi yönetiminin tam destek verdiği takım, bu yıl çalışmalarına erken başladı ve "Zeugma" adını verdikleri elektrikli araçla TEKNOFEST 2024'te "İvmelenme Yarışı"nda Türkiye birincisi ve "En İyi Görsel Tasarım Ödülü"nü kazandı.

        GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş, AA muhabirine, üniversite olarak TEKNOFEST'i çok önemsediklerini ve yarışmaya giren öğrencilere büyük destek verdiklerini söyledi.

        Özellikle elektrikli araçlar konusunda Türkiye'nin önde gelen takımlarına ev sahipliği yaptıklarını belirten Yumrutaş, şöyle devam etti:

        "Toplamda 4 aracımız finalist oldu. Zeugma isimli aracımız 13 kontrolü geçerek Türkiye birincisi oldu. Bizleri en iyi şekilde temsil ettiler. Özveriyle çalışıyor öğrencilerimiz, bizleri gururlandırdı. Öğrencilerimizin teorik eğitim yanında pratiklerine de çok önem gösteriyoruz. Bu anlamda TEKNOFEST bizim için çok önemli. Öğrencilerimiz şimdi birbiriyle yarışıyor."

        - "Birinciliği kimseye bırakmamayı hedefliyoruz"

        Mühendislik Fakültesi son sınıf öğrencisi ve takım kaptanı Bahattin Onur Coşkun da geçen yıl düzenlenen yarışmada salise farkıyla birinciliği kaçırdıklarını anlattı.

        Her yıl üzerine koyarak ilerlediklerini belirten Coşkun, "Geçtiğimiz sene Türkiye ikincisi olmuştuk. Birinciliği salise ile kaçırmıştık. Bu sene biraz daha aslında onun intikamını almak istiyorduk. Bu sene onu başardık. Önümüzdeki senelerde de bu aracımızla ivmelenme yarışında birinciliği kimseye bırakmamayı hedefliyoruz." dedi.

        TEKNOFEST'in Türkiye'deki öğrencilere ufuk açtığını vurgulayan Coşkun, şunları kaydetti:

        "TEKNOFEST'in öğrencilerin özellikle kişisel gelişimlerine çok etkili olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda da üniversitenin verdiği desteklerle hiçbir şeye ihtiyaç duymadan, zorluk çekmeden projeleri yerine getirebiliyoruz, ödül alabiliyoruz. Atölyede günün her saatini geçiriyoruz. Yarışmadan geldiğimiz gece bile çalıştık. Şu an sezonu bitirdik aslında önümüzde kocaman bir yıl ama biz yeni yarışmanın çalışmalarına başladık bile. 'Neler yaparız, üzerine neler koyarız' diye diye arkadaşlar sürekli çalışıyor. En küçük arkadaşımızdan en büyüğüne kadar hepimiz burada bir aile gibiyiz. Beraber yatıyoruz, kalkıyoruz, yiyoruz, içiyoruz."

        Coşkun, Zeugma isimli otomobile büyük emek verdiklerini vurgulayarak, "Aracımız 4 bağımsız motor ve 4 bağımsız şanzımandan oluşuyor. 270 kilogram ağırlığında aracımız ortalama 8-9 saniyede 100 kilometre hıza ulaşıyor. Bu noktada 4 bağımsız motoru yapmış olmak, bu aracı 100 kilometre hıza ulaştırmak bizim için gurur." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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