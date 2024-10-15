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        GAGİKAD, depremzede kadınların iş gücüne katılımıyla ilgili çalışma gerçekleştirdi

        Gaziantep Girişimci İş Kadınları Derneği (GAGİKAD), deprem bölgesinde kadınların iş gücüne katılımıyla ilgili çalışma gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 19:03 Güncelleme: 15.10.2024 - 19:04
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        GAGİKAD, depremzede kadınların iş gücüne katılımıyla ilgili çalışma gerçekleştirdi
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        Gaziantep Girişimci İş Kadınları Derneği (GAGİKAD), deprem bölgesinde kadınların iş gücüne katılımıyla ilgili çalışma gerçekleştirdi.

        GAGİKAD ve Deprem Mühendisliği Araştırma Enstitüsü'nün (EERI) iş birliğinde deprem bölgesinde kadınların iş gücüne katılımıyla ilgili tamamlanan araştırma için kentteki bir otelde basın toplantısı gerçekleştirildi.

        GAGİKAD Başkanı Beril Özlem Leylek, dernek olarak 6 Şubat 2023’teki depremlerin ikinci gününde sahada olduklarını ifade ederek, "Yaşadığımız yüzyılın felaketi hiçbirimiz için kolay bir dönem değildi. En kolay atlattığını ya da en az zarar gördüğünü söyleyen insan bile büyük bir stres altında halen bunun psikolojik rahatsızlığını yaşıyor." dedi.

        Depremi unutmak istediklerini ancak ders almak gerektiğini belirten Leylek, şunları aktardı:

        "O günleri unutmak istiyoruz ama unutmamamız lazım. Yeni felaketler için her zaman hazırlıklı olabilmemiz gerektiğini bize çok ağır bir ders vererek bu deprem yüzyılın felaketi öğretti. GAGİKAD olarak alışılmışın dışında kadınlardan hatta bir çok dernekten de beklenmeyen çok hızlı bir koordinasyonla depremin ikinci gününde organize olabildik. Bizim bir şekilde halkımıza yardım etmemiz gerekiyordu, vicdanen sorumlu, başarılı, akıllı ve çözüm üreten kadınlar olarak kendimizi gördüğümüz için, mutlak suretle bir şeyler yapmamız gerek dedik ve harekete geçtik."

        Leylek, kapsamlı bir araştırma yaptıklarını ve amaçlarının depremden etkilenen bölgede ikamet eden kadınların, deprem sonrasında iş gücü piyasasına katılım durumlarını analiz etmek istediklerini kaydetti.

        Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ezgi Orhan, araştırmanın gönüllüleri olan GAGİKAD üyelerine teşekkür ettiğini belirterek, araştırmanın çıktılarıyla ilgili şunları aktardı:

        "Çalışanlar depremden sonra nasıl etkilendiler, bunu anlamak üzere bir çalışma tasarladık. Daha önce yapılmış çalışmaların çoğu gösteriyor ki afetten en çok etkilenen grup kadınlar. Biz de en etkilenen grup olan kadınlara odaklanarak yeniden iş gücüne nasıl katıldılar, bu süreçte ne gibi zorluklar yaşadılar ve ne gibi ihtiyaçları var, bunları tespit etmek üzere yola çıktık. Bu kapsamda Nurdağı'nda bir araştırma gerçekleştirdik. Depremin yıl dönümünde gönüllü 44 GAGİKAD üyesiyle sahaya gittik. Çalışma yaş aralığındaki 375 kadına ulaştık. Çoğunluğu genç kadınlardan oluşuyordu. Bunların yüzde 73’ü evliydi. Büyük bir kısmı 3 ve üzeri çocuk sahibi. Ortalama hane halkı büyüklüğü 4,36 olduğunu gördük ve bu oldukça yüksek bir rakam. Çoğunluğu temel eğitim seviyesine sahip ya da altı. Çok ciddi bir kısmı evini kaybetmiş. Yakınlarını kaybedenlerin oranı neredeyse yarı yarıya. Yüzde 43’ü işyerini kaybettiğini söyledi. Depremden hemen sonra bütün kayıplarla birlikte alandan ayrılma durumları var. Yaklaşık yüzde 30 civarında ama gidenlerin büyük çoğunluğu 2 ay içinde geri dönmüş. Ve yüzde 96'sı tekrar gitmek istemiyor. Nurdağı hangi koşulu sağlarsa sağlasın tekrar gitmek istemiyorlar, orada yaşamak istiyorlar."

        Orhan, kadınların afet sonrası toparlayıcı potansiyelleri olduğunu bunun için düzenli iş ve gelir ihtiyacının ortaya çıktığını, bu sebeple bölgenin yatırıma ve yatırımcıların da teşvike ihtiyacı olduğunu ekledi.

        Program kapsamında GAGİKAD'ın deprem bölgesinde yaptığı çalışmaların yer aldığı video gösterildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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