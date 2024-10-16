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        Ortamdaki virüs ve bakterileri yok eden cihaz üretti

        MEHMET AKİF PARLAK - Gaziantep Teknopark'ta faaliyet gösteren Endüstri Yüksek Mühendisi Kemal Karaoğlan, 4 yıllık çalışma sonucu bulunduğu ortamdaki zararlı virüs ve bakterileri yok ettiğini belirttiği "airpurger" ismini verdiği cihaz geliştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 11:05 Güncelleme: 16.10.2024 - 11:18
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        Ortamdaki virüs ve bakterileri yok eden cihaz üretti
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        MEHMET AKİF PARLAK - Gaziantep Teknopark'ta faaliyet gösteren Endüstri Yüksek Mühendisi Kemal Karaoğlan, 4 yıllık çalışma sonucu bulunduğu ortamdaki zararlı virüs ve bakterileri yok ettiğini belirttiği "airpurger" ismini verdiği cihaz geliştirdi.

        Kovid-19 salgını döneminde zararlı virüs ve bakterileri yok etmek amacıyla Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Teknopark'ta faaliyete başlayan Karaoğlan, yaklaşık 4 yılın ardından "airpurger" isimli klimaya benzeyen ve duvara monte edilen cihaz geliştirdi.

        Cihaz, içine çektiği havada bulunan zararlı virüs ve bakterilerin ledlere yerleştirilen UV-C (ultraviole-C sınıfı ışımalar) sayesinde DNA ve RNA'larını tahrip ederek etkisiz hale getirdiği ve aynı ortama temiz hava pompaladığı belirtildi.

        Karaoğlan, AA muhabirine salgın döneminde toplum yararına faydalı olmak amacıyla çalışmaya başladıklarını söyledi.

        - Marka tescili yapıldı

        Bir bireyde bulunan zararlı virüs ve bakterilerin hava yoluyla diğer insanlara kolayca bulaştığını hatırlatan Karaoğlan, şöyle devam etti:

        "Cihazı özellikle eğitim kurumlarımız için düşündük. İlk planda kreşler, anasınıfı gibi ondan sonra toplumun girip çıktığı her yer. Kalabalığa nezle, grip veya viral hastalık taşıyan kişi girdiği zaman onun nefesinden oradaki bulunan herkese bu hastalık yayılabilir. Bu cihazın kullanılması hastalığın yayılmasını engeller. Bütün amacımız toplumun sağlığı korumaktır. Cihaz bulunduğu ortamdaki havayı içine çekiyor UV-C ledler sayesinde virüsleri ve bakterileri öldürüyor ve ortama temiz hava bırakıyor. Cihazlarımızda kimyasal madde yoktur. Sadece kullandığımız ledler virüsleri öldürüyor. Sağlık Bakanlığının bize verdiği ruhsata göre cihazımız 30 metreküp alanda 1 saat çalışırsa ortamdaki virüs ve bakterileri yüzde 99,9 oranında imha ediyor. Ruhsatımız bunu tanımlıyor. Markamızı tescil ettirdik. Ticaret Bakanlığından satabilme belgesini aldık."

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