Başkan Şahin'den GCC Başkanı Ay'a ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı Meral Ay ve yönetim kurulunu ziyaret etti.

Başkan Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ve beraberindeki heyetle bir süre önce göreve seçilen Meral Ay ve yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Şahin, basın mensuplarının şehrin tanıtımı için önemli işler yaptıklarını söyledi.

Şahin, bardağın boş tarafının her zaman olduğunu ancak bunu birlikte doldurup büyütebileceklerini vurgulayarak, "Sizinle birlikte yapacağımız çalışmalar, bize de güç verecek. Bizim de buna ihtiyacımız var. Yine yapılması gereken neyse biz birlikte başaralım. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti’ni Türkiye'ye demiyorum tüm dünyaya örnek bir cemiyete dönüştürelim. Biz buna hazırız ve kararlıyız, birlikte başaracağız." dedi.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Meral Ay da kent yararına olan bütün projelere destek vereceklerini ve birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti. Başkan Ay, seçim öncesi verdikleri vaatleri tek tek yerine getirmeye özen gösterdiklerini belirterek, "Başkanımız Fatma Şahin'den cemiyetimiz için bir sosyal tesis istemiştik. Fatma bakanımız da ilk ziyaretimizde buna olumlu karşılık verdi. Yönetimimizle gittik yerimize baktık. Gaziantep'e hayırlı olsun. İnşallah çok yakın sürede hem protokolünü hem de açılışını yapacağız." ifadelerini kullandı.