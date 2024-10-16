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        Gaziantep'te otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Nurdağı İlçesinde otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 15:09 Güncelleme: 16.10.2024 - 15:10
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        Gaziantep'te otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Gaziantep’in Nurdağı İlçesinde otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        M.S. (25) idaresindeki 34 JC 3371 plakalı minibüs, Nurdağı-Gaziantep karayolu Kömürler Mahallesi mevkisinde M.A.Ü. (61) idaresindeki 27 AGH 333 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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