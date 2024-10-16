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        Paralimpik sporcular Sevilay Öztürk ve Mahmut Bozteke, Gaziantep'te öğrencilerle buluştu

        Paralimpik sporcular Sevilay Öztürk ve Mahmut Bozteke, Gaziantep'te "sporun yıldızları" programında lise öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 15:25 Güncelleme: 16.10.2024 - 15:52
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        Paralimpik sporcular Sevilay Öztürk ve Mahmut Bozteke, Gaziantep'te öğrencilerle buluştu
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        Paralimpik sporcular Sevilay Öztürk ve Mahmut Bozteke, Gaziantep'te "sporun yıldızları" programında lise öğrencileriyle bir araya geldi.

        Panorama 25 Aralık Müzesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda tekvandoda altın madalya kazanan Mahmut Bozteke ile yüzmede bronz madalyanın sahibi olan Sevilay Öztürk, tecrübelerini ve başarı sırlarını öğrencilerle paylaştı.

        Milli tekvandocu Mahmut Bozteke, başarıya giden yolda pes edilmemesi gerektiğini söyledi.

        Atrenörünün kendisini her zaman desteklediğini aktaran Mahmut Bozteke, "Önceden kollarımdaki ameliyat izlerinden dolayı insanların dikkatini çekerdim ama artık başarılarımla insanların dikkatini çekiyorum. Geçirdiğim kazadan sonra kaybetmedim aksine kazandım. Bu sayede sporla tanıştım. Eğer kollarım olsaydı bu kadar başarılı olamazdım." diye konuştu.

        Mahmut Bozteke, ilk defa milli takıma girdiğinde duyduğu gururu anlatarak, şunları kaydetti:

        "Ülkemin benden beklentisini karşılamak için elimden geleni yapıyorum. Bazen hayal kırıklığına uğruyoruz ama bu bizim için tecrübe oluyor, düşüp kalkıyoruz. Başarıya ulaştıktan sonra ülkemizi temsil eden İstiklal Marşı'mızı bütün uluslara dinleterek ülkemizin ne kadar güçlü olduğunu ispatlamak istiyoruz. Hiçbir zaman pes etmememiz lazım. Zafer inananlarındır."

        Milli yüzücü Sevilay Öztürk ise Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşadığını dile getirdi.

        Sporcu adaylarına hedeflerini gerçekleştirmek için sonuna kadar mücadele vermeleri gerektiğini belirten Sevilay Öztürk, "Çalışıp emek verdikten sonra milli formayı giyince kendime daha büyük hedefler koydum. Ülkemizi, bayrağımızı temsil etmek çok gurur verici." ifadelerini kullandı.

        Sevilay Öztürk, şöyle konuştu:

        "Madalya kazandıktan sonra çok mutlu oldum ve kendime 'Tekrardan madalya kazanmak için çalışacaksın.' dedim. Her madalya sonrası İstiklal Marşı'mızın tüm dünyada okunması tarif edilemez bir mutluluk. Ülkem adına çok gururlanıyorum. Tekrardan marşımızı tüm dünyaya okutmak için elimizden geleni yapıyoruz."

        Programa, milli sporcuların yanı sıra paralimpik yüzme antrenörü Mehmet Ali Albas, paralimpik tekvando antrenörü Nurullah Çelep ve öğretmenler de katıldı.

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