Gaziantep'te özel kreşte 2 yaşındaki çocuğu darbeden öğretmen tutuklandı

Alınan bilgiye göre, anne G.Ö, merkez Şehitkamil ilçesinde özel kreşteki çocuğu M.D.Ö'nün yüzünün kızardığını fark edince şikayetçi oldu.

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