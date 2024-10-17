Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te özel kreşte 2 yaşındaki çocuğu darbeden öğretmen tutuklandı

        Gaziantep'te özel kreşte 2 yaşındaki çocuğu darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 11:51 Güncelleme: 17.10.2024 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te özel kreşte 2 yaşındaki çocuğu darbeden öğretmen tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'te özel kreşte 2 yaşındaki çocuğu darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, anne G.Ö, merkez Şehitkamil ilçesinde özel kreşteki çocuğu M.D.Ö'nün yüzünün kızardığını fark edince şikayetçi oldu.

        Güvenlik kamerası görüntülerinden M.D.Ö'ye uyutmaya çalıştığı sırada tokat attığı belirlenen B.K. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meryem'i 5 kurşunla katletmişti! Son sözü soruldu!
        Meryem'i 5 kurşunla katletmişti! Son sözü soruldu!
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        Polis inceleme başlattı! Öldüren temizlik!
        Polis inceleme başlattı! Öldüren temizlik!
        Eski hakem Selçuk Dereli hayat kurtardı!
        Eski hakem Selçuk Dereli hayat kurtardı!
        İstanbul'da yaşandı! İki kuzenin kanlı hesaplaşması!
        İstanbul'da yaşandı! İki kuzenin kanlı hesaplaşması!
        Bodrum'un rakipleri belli oldu
        Bodrum'un rakipleri belli oldu
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşeti!
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşeti!
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Ayşegül'ün katiliyle ilgili paylaşımları yürek yaktı!
        Ayşegül'ün katiliyle ilgili paylaşımları yürek yaktı!
        Destici'den Habertürk'e açıklamalar
        Destici'den Habertürk'e açıklamalar
        Güney Kore, Kuzey için artık 'resmi' düşman
        Güney Kore, Kuzey için artık 'resmi' düşman
        Konutta 21 ayın en yüksek satışı
        Konutta 21 ayın en yüksek satışı
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        "Kendimi odaya kilitledim"
        "Kendimi odaya kilitledim"
        Galatasaray'ın eli rahatladı!
        Galatasaray'ın eli rahatladı!
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Bireysel silahlanmadaki durum
        6 yıl önce 6 yıl sonra
        6 yıl önce 6 yıl sonra
        Borsa İstanbul 15 günde 29 milyar dolar eridi
        Borsa İstanbul 15 günde 29 milyar dolar eridi
        Elektronik sigara patladı, kız çocuğu gözünü kaybetti
        Elektronik sigara patladı, kız çocuğu gözünü kaybetti

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te, 18,5 kilo skunk ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Gaziantep'te, 18,5 kilo skunk ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Güneydoğu Anadolu'dan 9 ayda 2,5 milyar dolarlık hububat, bakliyat ve yağlı...
        Güneydoğu Anadolu'dan 9 ayda 2,5 milyar dolarlık hububat, bakliyat ve yağlı...
        Kreşte uyuyan bebeğe tokat atan öğretmen hakkında suç duyurusu
        Kreşte uyuyan bebeğe tokat atan öğretmen hakkında suç duyurusu
        Gaziantep'te terör örgütü propagandası yapan hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te terör örgütü propagandası yapan hükümlü yakalandı
        Paralimpik sporcular Sevilay Öztürk ve Mahmut Bozteke, Gaziantep'te öğrenci...
        Paralimpik sporcular Sevilay Öztürk ve Mahmut Bozteke, Gaziantep'te öğrenci...
        Gaziantep FK, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü