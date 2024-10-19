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        İslahiye'de "Muhtarlar Günü" kutlandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 11:08 Güncelleme: 19.10.2024 - 11:16
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        İslahiye'de "Muhtarlar Günü" kutlandı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

        Demokrasi Meydanı'ndaki törende Muhtarlar Derneği Başkanı Şehmuz İzgüden, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

        Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        İzgüden, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmasında, muhtarların devletin ilk kademesinde önemli görev yapan kişiler olduğunu belirtti.

        Törene, Kaymakam Mehmet Soylu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan, Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır ile muhtarlar ve kurum amirleri katıldı.

        Törenden sonra İslahiye Kaymakamlığı tarafından katılımcılara kahvaltı verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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