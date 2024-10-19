İslahiye'de "Muhtarlar Günü" kutlandı

Törene, Kaymakam Mehmet Soylu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan, Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır ile muhtarlar ve kurum amirleri katıldı.

İzgüden, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmasında, muhtarların devletin ilk kademesinde önemli görev yapan kişiler olduğunu belirtti.

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