Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te akaryakıt tankeriyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Gaziantep'in İslahiye İlçesi'nde akaryakıt tankeriyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 15:22 Güncelleme: 19.10.2024 - 16:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te akaryakıt tankeriyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'in İslahiye İlçesi’nde akaryakıt tankeriyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Samet Güngör (23) idaresindeki 27 AZF 114 plakalı motosiklet, Fevzipaşa Mahallesi’nde tali yoldan çıkan A.P. (36) idaresindeki 35 AR 6317 plakalı akaryakıt tankeriyle çarpıştı.

        Ağır yaralanan Güngör, ihbar üzerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Güngör, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Kamyon sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu!
        Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu!
        'Yenidoğan çetesi'nin yöneticilerinin cep telefonu incelemesi ortaya çıktı!
        'Yenidoğan çetesi'nin yöneticilerinin cep telefonu incelemesi ortaya çıktı!
        10 hastanenin ruhsatı iptal edildi!
        10 hastanenin ruhsatı iptal edildi!
        Dünyada bebek ölümleri verileri
        Dünyada bebek ölümleri verileri
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        Cinsel istismara uğradı! Şantaj yapıldı... Koruma altında
        Cinsel istismara uğradı! Şantaj yapıldı... Koruma altında
        Gelin katili kayınvalide kuyumcuda yakalandı!
        Gelin katili kayınvalide kuyumcuda yakalandı!
        İşte Buruk'un Antalyaspor 11'i!
        İşte Buruk'un Antalyaspor 11'i!
        Solakların sağlık riski!
        Solakların sağlık riski!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Neden kendimizi gıdıklayamayız?
        Neden kendimizi gıdıklayamayız?
        Kızların kavgasını ayırmak isteyen genci vurdu!
        Kızların kavgasını ayırmak isteyen genci vurdu!
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        Netanyahu'nun evine saldırı
        Netanyahu'nun evine saldırı
        Borçlanmayla kimler EYT’li olabilir?
        Borçlanmayla kimler EYT’li olabilir?
        Vural Çelik'e veda
        Vural Çelik'e veda
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te tanker ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Gaziantep'te tanker ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Gaziantep'te göçmen kaçakçısı yakalandı
        Gaziantep'te göçmen kaçakçısı yakalandı
        ALG Spor'un gözü liderlik koltuğunda
        ALG Spor'un gözü liderlik koltuğunda
        İslahiye'de "Muhtarlar Günü" kutlandı
        İslahiye'de "Muhtarlar Günü" kutlandı
        Gaziantep'te İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
        Gaziantep'te İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
        Gaziantep'te otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Gaziantep'te otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı