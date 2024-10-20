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        Gaziantep FK, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Pazar günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 13:45 Güncelleme: 20.10.2024 - 13:55
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        Gaziantep FK, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Pazar günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

        Ligde dün oynanan Bellona Kayserispor maçında forma giyen futbolcular, özel program eşliğinde yenilenme çalışmaları yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma ve top kapma çalışmasıyla başladıkları antrenmanı, dar alanda çift kale maçla tamamladı.

        Tedavisi devam eden Godfrey Bitok ise takımdan ayrı özel program eşliğinde çalışmalara başladı.

        Kırmızı-siyahlılar, yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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