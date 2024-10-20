Gaziantep FK, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Tedavisi devam eden Godfrey Bitok ise takımdan ayrı özel program eşliğinde çalışmalara başladı.

Ligde dün oynanan Bellona Kayserispor maçında forma giyen futbolcular, özel program eşliğinde yenilenme çalışmaları yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma ve top kapma çalışmasıyla başladıkları antrenmanı, dar alanda çift kale maçla tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

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