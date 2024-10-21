Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te "ENHANCER İş Dünyası Buluşmaları" etkinliği düzenlenecek

        Gaziantep'te, "Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) İş Dünyası Buluşmaları" etkinliği düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 16:25 Güncelleme: 21.10.2024 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te "ENHANCER İş Dünyası Buluşmaları" etkinliği düzenlenecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'te, "Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) İş Dünyası Buluşmaları" etkinliği düzenlenecek.

        İpekyolu Kalkınma Ajansı, 5 Kasım'da Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezince (ICMPD) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonu ile yürütülen "ENHANCER İş Dünyası Buluşmaları" etkinliğine ev sahipliği yapacak.

        Kentteki bir otelde düzenlenecek etkinlikte, gıda, tarım, kağıt, kimya, ambalaj ve paketleme, plastik, ilaç, perakende, tekstil ve makine sektörlerinde alıcı ve tedarikçiler bir araya gelecek.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kırçiçek bebek ölürken kahkaha atmışlar! "Dursun çıkmadan ex olsun bu akşam maç var!"
        Kırçiçek bebek ölürken kahkaha atmışlar! "Dursun çıkmadan ex olsun bu akşam maç var!"
        "Pandemi döneminde yoğun bakım ünitesine girdik"
        "Pandemi döneminde yoğun bakım ünitesine girdik"
        İstanbul'da 7 hastane mühürlenip tabelaları indirildi!
        İstanbul'da 7 hastane mühürlenip tabelaları indirildi!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        Bakanlardan FETÖ elebaşı Gülen açıklaması: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        Bakanlardan FETÖ elebaşı Gülen açıklaması: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        FETÖ karıştı
        FETÖ karıştı
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        Özgür Özel'den Demirtaş'a ziyaret
        Özgür Özel'den Demirtaş'a ziyaret
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        New York'ta buluştular
        New York'ta buluştular
        Borsada düşüş trendi sürüyor
        Borsada düşüş trendi sürüyor
        Mauro Icardi'nin dönüşü!
        Mauro Icardi'nin dönüşü!
        İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması
        İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması
        Tıkladığı link hayatını kararttı
        Tıkladığı link hayatını kararttı
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        Vural Çelik açıklaması
        Vural Çelik açıklaması
        Kung-Fu kurtarışı yaptı, zirveye çıktı!
        Kung-Fu kurtarışı yaptı, zirveye çıktı!
        "İlk kez tanık oluyorum"
        "İlk kez tanık oluyorum"
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te canlı yayında böbrek nakli gerçekleştirildi
        Gaziantep'te canlı yayında böbrek nakli gerçekleştirildi
        Gaziantep'te kırsaldaki çiftçi kadınlar ev ekonomisini kalkındırıyor
        Gaziantep'te kırsaldaki çiftçi kadınlar ev ekonomisini kalkındırıyor
        "Çingene kızı" ziyaretçi sayısında rekora koşuyor
        "Çingene kızı" ziyaretçi sayısında rekora koşuyor
        Gaziantep'te otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti
        Gaziantep'te otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti
        Otomobilin çarptığı 8 yaşındaki bisikletli çocuk öldü, sürücü kaçtı
        Otomobilin çarptığı 8 yaşındaki bisikletli çocuk öldü, sürücü kaçtı
        Gaziantep'te ağabeyini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
        Gaziantep'te ağabeyini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı