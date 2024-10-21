Gaziantep'te "ENHANCER İş Dünyası Buluşmaları" etkinliği düzenlenecek

Gaziantep'te, "Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) İş Dünyası Buluşmaları" etkinliği düzenlenecek.

İpekyolu Kalkınma Ajansı, 5 Kasım'da Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezince (ICMPD) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonu ile yürütülen "ENHANCER İş Dünyası Buluşmaları" etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Kentteki bir otelde düzenlenecek etkinlikte, gıda, tarım, kağıt, kimya, ambalaj ve paketleme, plastik, ilaç, perakende, tekstil ve makine sektörlerinde alıcı ve tedarikçiler bir araya gelecek.​​​​​​​