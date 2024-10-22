Gaziantep FK, Okereke'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
Gaziantep FK, Nijeryalı futbolcu David Okereke'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.
Gaziantep FK, Nijeryalı futbolcu David Okereke'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Bellona Kayserispor maçında futbolcu David Okereke'nin sakatlandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, "Oyuncumuzun, sağlık ekibimizce gerçekleştirilen detaylı tetkik ve muayenelerin ardından sol uyluk arka adalesinde yırtık tespit edilmiş olup, tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.
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