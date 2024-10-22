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        Gaziantep FK, Okereke'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

        Gaziantep FK, Nijeryalı futbolcu David Okereke'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 15:49 Güncelleme: 22.10.2024 - 15:49
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        Gaziantep FK, Okereke'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
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        Gaziantep FK, Nijeryalı futbolcu David Okereke'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Bellona Kayserispor maçında futbolcu David Okereke'nin sakatlandığı hatırlatıldı.

        Açıklamada, "Oyuncumuzun, sağlık ekibimizce gerçekleştirilen detaylı tetkik ve muayenelerin ardından sol uyluk arka adalesinde yırtık tespit edilmiş olup, tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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