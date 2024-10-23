Gaziantep'te fahiş fiyat uygulayan 6 emlak firmasına ceza uygulandı

Gaziantep Valiliği, fahiş fiyat uygulayan 6 emlak danışmanlık firmasına yönelik denetimlerde her bir işletmeye 300 ila 500 bin lira arasında ceza uygulandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kentte fahiş fiyat uygulayan emlak danışmanlık firmalarını takibe aldı.

Bu kapsamda 6 firmanın fahiş fiyat uyguladığını tespit eden ekipler, tuttukları tutanağı Ticaret Bakanlığı'na gönderdi.

Yapılan tespitler neticesinde 6 firmaya 300 ila 500 bin lira arasında ceza uygulandı.

Açıklamada, "Bakanlığa gönderilen tutanaklar neticesinde her fahiş fiyat için satışa konulan ev ve işyerleri için Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'in 14'üncü maddesindeki 'taşınmaz ticaretiyle iştigal edenler haksız ve hukuka aykırı davranış ve ticari faaliyetlerde bulunamaz' hükmüne aykırı faaliyetleri nedeniyle firma başına 300 ila 500 bin lira arasında cezai işlem uyguladı." ifadeleri kullanıldı.