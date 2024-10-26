86 yaşındaki Yaşar usta, kilim tezgahından vazgeçmiyor

OKAN COŞKUN - Gaziantep'te 86 yaşındaki kilim ustası Yaşar Erbil, yok olmaya yüz tutan sanatını geleneksel yöntemlerle sürdürüyor.

Tarihi Antep evlerinin bulunduğu Şehreküstü Konakları'ndaki 10 metrekarelik dükkanında her sabah "bismillah" diyerek işe başlayan Erbil, asırlık tezgahının başına geçiyor.

Kendi oluşturduğu tasarımlarla ilmek ilmek kilim dokuyan Yaşar usta, geleneksel yöntemlerle yaptığı kilimleri dükkanında satışa sunuyor.

Yurt içinden ve dışından müşterileri bulunan Yaşar Erbil, unutulmaya yüz tutan sanatını gelecek kuşaklara aktarmak istiyor.

- "Dünyanın her tarafına gönderiyorum"

Kilim ustası Erbil, AA muhabirine, Gaziantep'te mesleğin son temsilcilerinden olduğunu söyledi.

Erbil, "Bir kilimi iyi çalışırsan 3-4 saatte yapabilirsin. Renklerini kendi zevkime göre yapıyorum. Emekliyim, çalışırsan bu meslekle geçimini sağlarsın. Ben çok çalışamıyorum, öğrenmek isteyenlere öğretebilirim. Zevk alıyorum, mesleğim ölmesin diye yapıyorum. Normalde evde yapıyordum ama Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu buraya taşıdı. Benden başka yapan yok ama gelirlerse öğretebilirim." ifadelerini kullandı.