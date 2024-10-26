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        86 yaşındaki Yaşar usta, kilim tezgahından vazgeçmiyor

        OKAN COŞKUN - Gaziantep'te 86 yaşındaki kilim ustası Yaşar Erbil, yok olmaya yüz tutan sanatını geleneksel yöntemlerle sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 12:18 Güncelleme: 26.10.2024 - 12:18
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        86 yaşındaki Yaşar usta, kilim tezgahından vazgeçmiyor
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        OKAN COŞKUN - Gaziantep'te 86 yaşındaki kilim ustası Yaşar Erbil, yok olmaya yüz tutan sanatını geleneksel yöntemlerle sürdürüyor.

        Tarihi Antep evlerinin bulunduğu Şehreküstü Konakları'ndaki 10 metrekarelik dükkanında her sabah "bismillah" diyerek işe başlayan Erbil, asırlık tezgahının başına geçiyor.

        Kendi oluşturduğu tasarımlarla ilmek ilmek kilim dokuyan Yaşar usta, geleneksel yöntemlerle yaptığı kilimleri dükkanında satışa sunuyor.

        Yurt içinden ve dışından müşterileri bulunan Yaşar Erbil, unutulmaya yüz tutan sanatını gelecek kuşaklara aktarmak istiyor.

        - "Dünyanın her tarafına gönderiyorum"

        Kilim ustası Erbil, AA muhabirine, Gaziantep'te mesleğin son temsilcilerinden olduğunu söyledi.

        Erbil, "Bir kilimi iyi çalışırsan 3-4 saatte yapabilirsin. Renklerini kendi zevkime göre yapıyorum. Emekliyim, çalışırsan bu meslekle geçimini sağlarsın. Ben çok çalışamıyorum, öğrenmek isteyenlere öğretebilirim. Zevk alıyorum, mesleğim ölmesin diye yapıyorum. Normalde evde yapıyordum ama Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu buraya taşıdı. Benden başka yapan yok ama gelirlerse öğretebilirim." ifadelerini kullandı.

        Makinede yapılanlara göre dokuma kilimlerin daha sağlam olduğunu belirten Erbil, sağlığı el verdiği müddetçe mesleğini sürdürmek istediğini ifade etti.

        Dünyanın her tarafından müşterisi olduğunu anlatan Erbil, "ABD, Çin, İngiltere, özelliklede Almanya ve Fransa'ya çok gönderiyorum. 125 santimetre uzunluğunda, 75 santimetre genişliğinde kilimler yapıyorum. Mesleğimi seviyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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