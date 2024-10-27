Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:GaziantepBüyükşehir
Hakemler: Burak Pakkan, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Salim Mazlum
Gaziantep FK: Dioudis, Mustafa Eskihellaç, Ertuğrul Ersoy, Bruno, Saborit, Sorescu, Ndiaye, Kozlowski, Lungoyi, Maxim, Kenan Kodro
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Guilherme, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Boranijasevic, Bazoer, Boateng, Ndao, Aleksic, Pedrinho, Kramer
Goller: Dk. 13 Ndao (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 28 Ertuğrul Ersoy (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 5 Ertuğrul Ersoy (Gaziantep FK), Dk. 6 Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor)
GAZİANTEP
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