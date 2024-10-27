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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 14:25 Güncelleme: 27.10.2024 - 14:25
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:GaziantepBüyükşehir

        Hakemler: Burak Pakkan, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Salim Mazlum

        Gaziantep FK: Dioudis, Mustafa Eskihellaç, Ertuğrul Ersoy, Bruno, Saborit, Sorescu, Ndiaye, Kozlowski, Lungoyi, Maxim, Kenan Kodro

        TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Guilherme, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Boranijasevic, Bazoer, Boateng, Ndao, Aleksic, Pedrinho, Kramer

        Goller: Dk. 13 Ndao (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 28 Ertuğrul Ersoy (Gaziantep FK)

        Sarı kartlar: Dk. 5 Ertuğrul Ersoy (Gaziantep FK), Dk. 6 Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor)

        GAZİANTEP

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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