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        Gaziantep FK-Konyaspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'ye 3-1 yenilen TÜMOSAN Konyaspor'da teknik sorumlu Fatih Serkan Albayrak, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 16:26 Güncelleme: 27.10.2024 - 16:26
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        Gaziantep FK-Konyaspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'ye 3-1 yenilen TÜMOSAN Konyaspor'da teknik sorumlu Fatih Serkan Albayrak, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyledi.

        Albayrak, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında maça arzulu ve istekli başladıklarını dile getirdi.

        İlk golü erken dakikalarda bulmanın kendileri için dezavantaj olduğunu belirten Albayrak, şunları kaydetti:

        "Burada aldığımız mağlubiyetten dolayı üzgünüz. İstemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Oyun olarak ilk yarıda attığımız gole kadar her şey istediğimiz gibi gidiyordu. Attığımız gol, bizim oyun disiplinimizi bozdu. Skoru korumak için içgüdüsel olarak anlamsız bir şekilde uzun topla hücuma çıkmaya başladık. Oyuncularımızın golden sonra saha içindeki paniğine anlam veremiyorum. Tabii bunlar saha içinde olan şeyler. Devam eden dakikalarda ise yediğimiz gollere reaksiyon veremedik. Puan alamadığımız için üzgünüz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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