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        Gaziantep'te FETÖ operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 21:43 Güncelleme: 27.10.2024 - 21:43
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        Gaziantep'te FETÖ operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ'nün mali yapılanmasında faaliyet yürüttüğünü tespit ettiği şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

        Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan haklarında "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay ile 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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