Gaziantep'te FETÖ operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Öte yandan haklarında "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay ile 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ'nün mali yapılanmasında faaliyet yürüttüğünü tespit ettiği şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

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