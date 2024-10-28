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        Gaziantep'ten 9 ayda 7 milyar 321 milyon dolarlık ihracat yapıldı

        ÖMER FARUK SALMAN - Güneydoğu Anadolu'nun sanayide lokomotif kenti olan ve üretimiyle ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan Gaziantep'ten 9 ayda 7 milyar 321 milyon 610 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 11:45 Güncelleme: 28.10.2024 - 12:11
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        Gaziantep'ten 9 ayda 7 milyar 321 milyon dolarlık ihracat yapıldı
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        ÖMER FARUK SALMAN - Güneydoğu Anadolu'nun sanayide lokomotif kenti olan ve üretimiyle ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan Gaziantep'ten 9 ayda 7 milyar 321 milyon 610 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

        AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yılın 9 ayında ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 artıran Gaziantep, 9 ayda 7 milyar 321 milyon 610 bin dolarlık dış satıma imza attı.

        İhracatta ilk kez 2021 yılında 10 milyar seviyelerine ulaşan ve 10 milyar 92 milyon 909 bin dolar ile rekor kıran Gaziantep, bu başarısını 2022'de 10 milyar 514 milyon 677 bin dolarlık ihracat yaparak taçlandırdı.

        2023 yılında yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlere rağmen ihracatçılar üst üste üçüncü kez 10 milyar seviyesine ulaşmayı başarsa da önceki yıla göre yüzde 4,2'lik düşüş yaşayarak, 10 milyar 71 milyon 31 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

        - Yıl sonu hedef 10 milyar doları aşmak

        Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, AA muhabirine, Gaziantep'in ihracat performansı açısından her zaman güçlü bir şehir olduğunu söyledi.

        Son aylarda ihracatta bir düşüş eğilimi olduğunu ancak aylık bazdaki bu düşüşe rağmen yılın 9 ayında 7,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirten Yıldırım, "2023 yılında yaşadığımız depremler hem bölgeyi hem de Türkiye ekonomisini etkiledi. Gaziantep'in üretim altyapısı direkt olarak zarar görmemiş olsa da çevre illerdeki üretim ve lojistik faaliyetlerin aksaması genel ticaret akışını olumsuz etkiledi. 2024'te bu etkilerin kısmen devam ettiğini gözlemliyoruz. Yıl sonunda 10 milyar dolar seviyelerini aşarak, deprem öncesi rakamlarımıza ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

        - "Gaziantep, ülkenin lokomotif şehirlerinden"

        Özellikle komşu bölgelerdeki üretim kapasitesinin tam toparlanamadığını ve lojistik zincirlerinde yaşanan sıkıntıların Gaziantep'in ihracat performansa yansıdığını anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Bu küçük düşüş Gaziantep'in genel dayanıklılığını değiştirmiyor. Rakamlar geçen yıla göre büyük bir düşüş göstermese de burası ülkemizin lokomotif şehirlerinden biri olarak her yıl ihracatını artıran ve yeni rekorlar kıran bir şehir. Bu nedenle açık konuşmak gerekirse, bu yılın ihracat verileri şehrimiz adına tam olarak memnuniyet verici değil. Küresel ekonomide yaşanan talep daralması, yüksek jeopolitik tansiyon ve ülkemizde artan maliyetler ile finansmana erişim zorlukları, ihracatçılarımızın rekabet gücünü zayıflatıyor."

        Gaziantep'in potansiyelinin farkında olduklarını ifade eden Yıldırım, yeni pazarlara açılmak ve mevcut pazarlarda daha derinlemesine yer almak için çalışmalarını sürdürdüklerini, 2025 yılında atılacak adımlarla sorunların çözülmesini ve kentin rekor kıran ihracat verilerini değerlendirmek istediklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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