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        Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada amca hayatını kaybetti, yeğeni ise yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 15:29 Güncelleme: 28.10.2024 - 15:29
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        Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada amca hayatını kaybetti, yeğeni ise yaralandı.

        Kırsal Ataberk Mahallesinde akraba iki aile arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

        Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu yaralanan amca Mehmet Seçkin (35) ile yeğeni Mehmet Seçkin (25), ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kurtarılamayan amca Mehmet Seçkin'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yeğen Seçkin'in tedavisi de sürüyor.

        Mahallede geniş güvenlik önlemi alan jandarma, zanlı Mehmet Seçkin'in yakalanması için çalışma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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