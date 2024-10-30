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        İslahiye'de öğrenciler kuş gözlemciliği yaptı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP), ilkokul öğrencilerine doğa turizmi faaliyetleri kapsamında kuş gözlemciliği yaptırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 11:31 Güncelleme: 30.10.2024 - 11:34
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        İslahiye'de öğrenciler kuş gözlemciliği yaptı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP), ilkokul öğrencilerine doğa turizmi faaliyetleri kapsamında kuş gözlemciliği yaptırdı.

        DKMP İslahiye Şefliği, doğa turizmi faaliyetleri kapsamında Tahtaköprü Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında, Kalaycık Mahallesi ilkokul öğrencileri ve öğretmenleri ile bölgedeki kuşları gözlemledi.

        Öğrencilere kuş gözlem dürbünü ile sahadaki kuş türleri ile yaşam alanları anlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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