İslahiye'de öğrenciler kuş gözlemciliği yaptı

Öğrencilere kuş gözlem dürbünü ile sahadaki kuş türleri ile yaşam alanları anlatıldı.

DKMP İslahiye Şefliği, doğa turizmi faaliyetleri kapsamında Tahtaköprü Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında, Kalaycık Mahallesi ilkokul öğrencileri ve öğretmenleri ile bölgedeki kuşları gözlemledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.