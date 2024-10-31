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        Mühendis adayları, sanal laboratuvarda geleceğe hazırlanıyor

        BEYZA KAYNARPUNAR - Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, sanal gerçeklik laboratuvarında teorik bilgilerini pekiştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 11:39 Güncelleme: 31.10.2024 - 11:47
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        Mühendis adayları, sanal laboratuvarda geleceğe hazırlanıyor
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        BEYZA KAYNARPUNAR - Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, sanal gerçeklik laboratuvarında teorik bilgilerini pekiştiriyor.

        Mühendislik fakültesinde kurulan laboratuvardaki 3 boyutlu ortam, öğrencilere zaman ve mekandan bağımsız, ileri düzeyde teknik eğitim ve uygulama imkanı sağlıyor.

        GİBTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, AA muhabirine, eğitimde yaygınlaşmaya başlayan sanal gerçekliği mühendislik alanına taşıdıklarını, öğrencilerin deneylerini sanal ortamda gerçekleştirerek daha verimli eğitim almalarını amaçladıklarını anlattı.

        Öğrencilerin uygulamadan verim aldığını ifade eden Bedir, şöyle konuştu:

        "Sanal gerçeklikle görülmeyen mikroorganizmaları ve atomik boyutları görünür hale getiriyoruz. Bunları bilgisayar programları vasıtasıyla 3 boyutlu hale getirip işleyerek öğrencilerin görünümüne sunuyoruz. Bu nedenle üniversitelerde tıp, sağlık ve mühendislik alanında yapılamayan deneylerin veya gözle görülemeyecek kadar küçük olan objelerin görünür hale getirilmesi, bunlarla ilgili deneylerin yapılabilmesi için güzel bir uygulama. Biz de üniversitemizde öğrencilere bu imkanı sunma adına bu laboratuvarı kurduk."

        - Zaman ve mekandan bağımsız eğitim imkanı sunuyor

        Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. İpek Atik de sanal laboratuvarın öğrencilere zaman ve mekandan bağımsız, ileri düzeyde teknik eğitim ve uygulama imkanı sunduğunu aktardı.

        Deneylerin sanal ortamda yapılmasının gerçek laboratuvardaki maliyetlerin ve risklerin önüne geçtiğini anlatan Atik, "Mühendislik bölümünde öğrencilerimizin fiziki ortamda yaptıkları deneyleri aynı zamanda sanal ortamda da yaptırarak hem ikisi arasındaki farkı deneyimlemelerini sağladık hem de gerçek ortamda yaşayabilecekleri riskleri en aza indirdik. Daha vizyoner mühendisler yetiştirmek adına bu laboratuvarı kurduk. Öğrencilerimizi geleceğin teknolojik dünyasına hazırlıyoruz." diye konuştu.

        Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Sadık Kaya ise öğrendiği teorik bilgileri deneylerle kolayca pratiğe geçirdiğini belirtti.

        Kaya, "Bazı deneyler ulaşılamaz seviyelerde olurken sanal ortamda bunlara ulaşmamız daha da kolaylaşıyor. Mesela bir deneyi yanlış yaptığımızda sigorta bozulabiliyordu ama sanal ortamda bu gibi sıkıntılar olmuyor. Sanal gözlükle o ortamı bire bir deneyimlemek çok faydalı oluyor. Bu yüzden bu laboratuvar bizim için çok faydalı bir oluşum oldu. Bu sanal ortamın diğer derslerime de entegre olmasını isterim. Çünkü bize sanal dünyanın kapısını açıyor." ifadelerini kullandı.

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