Bakan Bayraktar, Gaziantep Enerji Zirvesi'nde konuştu:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji politikasının odağında dışa bağımlılığı düşürmenin olduğunu belirtti.

Gaziantep Sanayi Odası'nda düzenlenen Gaziantep Enerji Zirvesi'nde konuşan Bayraktar, kentin ekonomik açıdan Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Dünyada enerjide büyük bir dönüşümün yaşandığını belirten Bayraktar, bu anlamda Türkiye'yi en iyi şekilde bu sürece hazırladıklarını ifade etti.

Dünyada güneş ve rüzgar enerjisi yatırımlarının gittikçe arttığına dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

"Biz Türkiye'yi mutlaka Cumhurbaşkanı'mızın Türkiye Yüzyılı vizyonunda en önemli enerjiyle ilgili husus Türkiye'yi mutlaka tam bağımsız ülke haline getirmemiz gerekiyor. Bugüne kadar olduğu gibi bizim enerji politikası odağında dışa bağımlılığı düşürmek var. Bunu sağlarken yeni bir zorlukla karşı karşıyayız. Türkiye aynı zamanda iklim değişikliği ile mücadele eden bir ülke. Türkiye'nin yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını azami düzeyde kullanması lazım. Çok kısa bir süre önce İstanbul'da uluslararası bir toplantıyla Türkiye'nin 2035 enerji vizyonunu ortaya koyduk. Çok iddialı bir program oldu. Türkiye'nin bugün kurulu gücünü yaklaşık 4 katına çıkaracak önümüzdeki 11 yıl içinde. Türkiye olarak her yıl güneşten ve rüzgardan 8-9 bin megavat yeni kurulu güç yapmamızı sağlayacak. Bizim geçmiş ortalamamıza bakın 2 bin 500-2 bin 700 megavat yapmışız 2014 sonrası ağırlık olarak. Biz şimdi bunu 3 kat artırmak istiyoruz. Dolayısıyla bunu nasıl yapacağız. Biz bu yıldan başlayarak inşallah 2024 bunun ilk adımı olacak. Biz 5 bin megavat kurulu güce sizlerin yatırımlarıyla ulaşacağız. Ama bu yetmez daha ileri gitmemiz lazım."

Yatırımcıların önünde bazı sıkıntıların olduğunu belirten Bayraktar, bunu aşmak için yeni çalışmalar yaptıklarını belirtti. Bir rüzgar santralinin inşa aşamasına gelmesinin neredeyse 4 yılı bulduğuna işaret eden Bayraktar, bunu 1,5-2 yıla düşürmeyi hedeflediklerini kaydetti. - Diğer konuşmacılar Programda konuşan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, dünyada en büyük adaletsizliklerin odağında enerji mücadelesinin yer aldığını belirtti. Küresel elektrik talebindeki artışın ilerleyen yıllarda artmasının öngörüldüğünü aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği, Yeşil Mutabakat ile 2050 yılında 'karbon-nötr ilk kıta' olma hedefini ortaya koyarken, 2030 itibarıyla enerji tüketiminde yenilenebilir enerji payının en az yüzde 42,5'e çıkarılmasını ve enerji tüketimini de yüzde 11,7 oranında azaltmayı hedeflemektedir. Bu hedefler temiz enerji dönüşümünün benzeri görülmemiş bir hızla ilerleyeceğini bizlere göstermektedir. Sayın Bakanımız da geçtiğimiz günlerde ülkemizin yenilenebilir enerjide 2035 yol haritasını kamuoyu ile paylaştı. Rüzgar ve güneşte mevcut kurulu gücümüzü 4 katına çıkararak 120 bin megavat hedefine ulaşmak ve 80 milyar dolarlık üretim yatırımını ülke ekonomimize kazandırmak kamu özel sektör işbirliğinde elbette başarabileceğimiz bir hedeftir."

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep'in yenilenebilir enerji konusunda son yıllarda yatırım aldığını belirterek, "Cumhurbaşkanı'mız enerji alanında ülkemizin tam bağımsız olması için önemli adımlar attı. Türkiye Allah'ın izniyle havada, karada güçlüdür ve güçlü olmaya devam edecektir. Gaziantep'te üretim ve istihdam sürüyor ve sürecektir." diye konuştu. Gaziantep Valisi Kemal Çeber de kentin bölgede cazibe merkezi olduğunu ifade ederek, kentte sanayi ve istihdamın her geçen gün arttığını dile getirdi.