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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Gaziantep'te temaslarda bulundu

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gaziantep'te Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisini ziyaret etti, esnafla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 16:33 Güncelleme: 01.11.2024 - 16:33
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Gaziantep'te temaslarda bulundu
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gaziantep'te Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisini ziyaret etti, esnafla buluştu.

        Temaslarda bulunmak için kente gelen Bayraktar, Vali Kemal Çeber tarafından karşılandığı Valilik'te şeref defterini imzaladı.

        Çeber'den kentte yürütülen projeler hakkında bilgi alan Bayraktar, ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesine geçti.

        Burada Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından karşılanan Bayraktar, şeref defterini imzaladı, yatırımlara ilişkin Şahin'den bilgi aldı.

        Bayraktar, daha sonra Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisini gezdi.

        Bakan Bayraktar, son olarak Mavikent Oto Sanayi Sitesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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