Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Gaziantep'te temaslarda bulundu

Burada Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından karşılanan Bayraktar, şeref defterini imzaladı, yatırımlara ilişkin Şahin'den bilgi aldı.

Temaslarda bulunmak için kente gelen Bayraktar, Vali Kemal Çeber tarafından karşılandığı Valilik'te şeref defterini imzaladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gaziantep'te Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisini ziyaret etti, esnafla buluştu.

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