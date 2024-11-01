Oğuzeli'nde 332 bin 700 dekar arazi toplulaştırılacak

Oğuzeli ilçesinde 37 mahallede 332 bin 700 dekar tarım arazisi toplulaştırarak makineli tarıma daha uygun hale getirilecek.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Oğuzeli ilçesinde miras ve intikal yoluyla parçalı ve dağınık bir yapıya dönüşen arazi varlığını toplulaştırma çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda 37 mahallede 332 bin 700 dekar tarım arazisi toplulaştırarak makineli tarıma daha uygun hale getirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, amaçlarını makineli tarıma engel olan arazileri ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.