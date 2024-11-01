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        Bakan Bayraktar, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığında konuştu:

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Oruç Reis Araştırma Gemisi'nin Somali'de sismik araştırmaya başlamasına ilişkin" İnşallah oradaki çalışmalarımız neticesini verirse sadece Somali'de değil Afrika'nın ve Türkiye'nin de enerji güvenliğine çok büyük katkı yapacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 17:54 Güncelleme: 01.11.2024 - 18:02
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        Bakan Bayraktar, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığında konuştu:
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Oruç Reis Araştırma Gemisi'nin Somali'de sismik araştırmaya başlamasına ilişkin" İnşallah oradaki çalışmalarımız neticesini verirse sadece Somali'de değil Afrika'nın ve Türkiye'nin de enerji güvenliğine çok büyük katkı yapacak." dedi.

        AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret eden Bayraktar, buradaki konuşmasında ülkenin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için büyük çaba gösterdiklerini söyledi.

        Oruç Reis Araştırma Gemisi'nin Somali'de sismik araştırmaya başladığını hatırlatan Bayraktar, şöyle konuştu:

        "Somali'deki insanların o coşkusunu görmenizi, bize olan teveccühlerini, sevgisini Cumhurbaşkanımıza olan bağlılıklarını gerçekten görmenizi isterdim. Çünkü 2011 yılında, dünya onları terk ettiğinde Cumhurbaşkanımızın oraya gittiğini, bütün ailesiyle riskleri göze alarak gittiğini çok bilincinde ve farkındalar. Bizi de şimdi tekrar büyük bir heyecanla buyur ettiler. Çok güzel bir şeydi. İnşallah oradaki çalışmalarımız neticesini verirse sadece Somali'de değil Afrika'nın ve Türkiye'nin de enerji güvenliğine çok büyük katkı yapacak. Çok önemli işlere inşallah imza atacağız. Türkiye çok büyük bir kararlılıkla, enerjide bağımsız olabilmek için yürüyor. 70 yıllık yapılamayan nükleeri yapıyoruz. İnşallah Sinop'a ve Trakya'ya santraller ekleyeceğiz. Elbette ki bütün bunları vatandaşlarımıza elektriği, doğal gaz daha ucuz kesintisiz kaliteli şekilde iyi bir hizmet olarak sunmak için yapıyoruz."

        Programa AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Bünyamin Bozgeyik, İrfan Çelikaslan, Derya Bakbak, Mesut Bozatlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ve partililer katıldı.

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