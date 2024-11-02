Gaziantep FK, ligde 4 maçtır yenilmiyor

Ligde 12 puan toplayan Gaziantep FK, rakip fileleri 14 kez havalandırdı kalesinde ise 15 gole engel olamadı.

Gaziantep FK'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Ndiaye'nin bu karşılaşmada sarı kart görmesiyle beraber takımda kart sınırında olan oyuncu sayısı 3 oldu.

Ligin 10 haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenerek ilk iç saha galibiyetini elde eden kırmızı-siyahlı ekip dün taraftarı önünde İzmir temsilcisi Göztepe'yi 2-1 yenmeyi başardı.

Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor'a 3-2 yenilen Gaziantep temsilcisi devam eden haftalarda sahasında Beşiktaş ile 1-1, deplasmanda ise Bellona Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.

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