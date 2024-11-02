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        Gaziantepli ayakkabıcılar e-ihracatla pazar payını artırmayı hedefliyor

        ÖMER FARUK SALMAN - Türkiye'de her üç ayakkabıdan birini üreterek iç ve dış pazarlara gönderen Gaziantepli ayakkabı üreticileri, e-ihracatla dünya pazarındaki payını büyütmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 11:19 Güncelleme: 02.11.2024 - 11:19
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        Gaziantepli ayakkabıcılar e-ihracatla pazar payını artırmayı hedefliyor
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        ÖMER FARUK SALMAN - Türkiye'de her üç ayakkabıdan birini üreterek iç ve dış pazarlara gönderen Gaziantepli ayakkabı üreticileri, e-ihracatla dünya pazarındaki payını büyütmek istiyor.

        Türkiye'nin en büyük ikinci ayakkabı üretim merkezi olan ve 1200 ayakkabı, 400 terlik, 200 yan sanayi imalatçısıyla yıllık 200 milyon çift ayakkabı üretim kapasitesine sahip Gaziantep'te üretilen ayakkabılar yurt içi ve dışı pazarlarda talep görüyor.

        Gaziantep Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce, AA muhabirine, Türkiye'de yıllık üretilen 600 milyon çift ayakkabının üçte birini ürettiklerini, ihracattaki başarılarını korumak için yeni pazarlara açıldıklarını ve beraberinde e-ihracata yöneldiklerini söyledi.

        - e-ihracat yüzde 300 arttı

        Türkiye'nin en çok ayakkabı ihracatı yapan ikinci kenti olma ünvanını başarıyla sürdürdüklerini belirten İnce, "Son 9 ayda e-ihracatımız yüzde 300'lük bir artışla 125 milyon dolar seviyesine çıktı. Adet olarak geçen yıl rakamlarının gerisinde olsak da tutar olarak aynı rakamları yakalamış durumdayız. Maliyet artışlarından kaynaklı bir fiyat artışı oldu. Bu yüzden e-ihracata ağırlık vermeye başladık." dedi.

        İnce, bölgede üretilen ürünlerin büyük bir kısmının aracı kurumlarla İstanbul'da satılmasından dolayı gerçek ihracat rakamlarının verilere yansımadığını anlattı.

        - "15 ülke ile temas halindeyiz"

        Gaziantep'in 35 ülkeye ürün satan bir merkez olduğunu aktaran İnce, oda olarak 15 ülkenin ticari ateşeleriyle temas halinde olduklarını, dönem içinde yurt dışından kente alım heyetleri getirdiklerini, böylelikle yeni pazarlar bulmayı hedeflediklerini ifade etti.

        İnce, şunları kaydetti:

        "Yıl içinde gruplar halinde yurt dışındaki belirlediğimiz pazarlarda üyelerimizle birlikte profesyonel alıcıları buluşturmaya devam ediyoruz. Üyelerimize e-ihracat noktasında şu anda bir yönlendirme ve eğitimle gayret içerisinde çalışıyoruz. Çünkü e-ihracat ile ulaşamadığımız uzak pazarlara ulaşabiliyoruz. Bizim amacımız yurt dışında daha güçlü bir ayakkabı sektörü ve dünyadaki 7'inci sıradaki yerimizden 5'inci sıraya çıkmak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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